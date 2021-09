Stand: 29.09.2021 06:48 Uhr Falscher Polizist: Trickbetrüger erbeutet Technik in Wismar

In Wismar hat sich ein Betrüger gegenüber einer Frau als Polizist ausgegeben und Tablet-Computer und Smartphones gestohlen. Er hatte ihr vorher eine Sprachnachricht auf das Handy geschickt. Gegen die Tochter der Frau werde ermittelt, die Computer würden als Beweismittel beschlagnahmt, so die Botschaft. Der Trickdieb wartete dann an der Polizeidienststelle Wismar auf die Frau, zeigte ihr einen falschen Dienstausweis und verschwand mit der Technik. Der Schaden beläuft sich auf rund 2.700 Euro. | 29.09.2021 06:45

