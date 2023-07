Falsche Polizisten stehlen 20.000 Euro aus Wohnung in Parchim Stand: 07.07.2023 10:32 Uhr In Parchim sollen sich zwei Unbekannte als Polizisten ausgegeben und einen Einbruch erfunden haben, um in die Wohnung einer 83-Jährigen zu gelangen und der Frau 20.000 Euro zu stehlen.

In Parchim ist zwei Trickdieben gelungen, 20.000 Euro aus der Wohnung einer 83-jährigen Frau zu entwenden. Laut Polizei haben die Täter sich als Polizisten ausgegeben und hätten an der Wohnungstür der Frau geklingelt. Sie seien in zivil gekleidet gewesen und hätten dem Opfer ein ausweisähnliches Dokument als Legitimation gezeigt.

Erfundene Geschichte über Einbrecher

Der Polizei zufolge haben sich die Diebe mit einer erdachten Geschichte Zutritt zur Wohnung der Frau verschafft. Sie hätten behauptet, dass wenige Stunden zuvor Einbrecher in der Wohnung der Frau gewesen seien, die man zwischenzeitlich habe festnehmen können. Dann hätten sie von der Frau gefordert, ihre Wertsachen zu überprüfen, die daraufhin ihr Geldversteck inspiziert habe. Kurz darauf habe einer der beiden in einem unbeobachteten Moment die von der Frau offenbarten Ersparnisse entwendet. Kurz nachdem die beiden Männer verschwunden waren habe die Bestohlene den Diebstahl bemerkt und die Polizei informiert. Gegen die beiden Verdächtigen, die als etwa 1,70 und 1,80 Meter , dunkel gekleidete Männer mit augenscheinlich südländischem Aussehen beschrieben werden, ermittelt die Polizei wegen Diebstahls und Amtsanmaßung.

Polizei warnt vor Betrügern

Vor dem Hintergrund des Vorfalls warnt die Polizei davor, Fremde in die eigene Wohnung zu lassen. Kriminalbeamte können sich an der Wohnungstür jederzeit mit dem Dienstausweis der Polizei, beziehungsweise mit der Kripo-Marke ordnungsgemäß ausweisen. Im Zweifelsfall sollte umgehend die Polizei verständigt werden. Zudem rät die Polizei davon ab, größere Bargeldbeträge zu Hause zu deponieren.

