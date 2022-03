Stand: 23.03.2022 14:39 Uhr "Falsche Handwerker" im Raum Rostock

Die Polizei warnt vor sogenannten "Dachhaien". Am Dienstag konnten vier rumänische Männer gestellt werden. Diese hatten in Markrafenheide einem älteren Ehepaar eine Dachreparatur für 500 Euro angeboten und schließlich den zehnfachen Preis verlangt. Die Senioren zahlten nicht und riefen stattdessen die Polizei. Die Beamten konnten die Männer zwischen 18 und 33 Jahren noch in unmittelbarer Nähe stellen. | 23.03.2022 14:39