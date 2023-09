Fallschimspringerin in Neustadt-Glewe aus Baum gerettet Stand: 16.09.2023 16:17 Uhr Heute Mittag absolvierten Rettungskräfte einen kuriosen Einsatz am Flugplatz in Neustadt-Glewe. Sie mussten eine Fallschirmsprungschülerin befreien, die ihr Ziel verpasst und sich in einem Baum verfangen hatte.

Am Flugplatz in Neustadt-Glewe (Ludwigslust-Parchim) starten und landen vor allem Sportpiloten und Fallschirmspringer. Heute rief der Sprung einer Schülerin des dort beheimateten Vereins "Fallschirmsportclub Mecklenburg" rund ein Dutzend Rettungskräfte auf den Plan. Der Gleitflug der Frau endete nicht wie geplant an einem festgelegten Landepunkt auf dem Flugplatz, sondern ein paar hundert Meter entfernt in einem Baum.

Rettung durch Klettereinsatz

Aus ihrer misslichen Lage in etwa 20 Metern Höhe konnte die Sprungschülerin sich nicht selbst befreien. Zwölf Feuerwehrleute rückten zur Unterstützung an. Diese versuchten zunächst, die Frau mit einer Drehleiter zu erreichen - ohne Erfolg. Zur Sicherheit stellten die Männer ein Sprungkissen unter dem Baum auf. Schließlich erkletterte ein sogenannter Höhenretter des Fallschirmsportclubs den Baum und konnte die Springerin sicher abseilen. Zurück auf festem Boden untersuchten Sanitäter die Frau und stellten keinerlei Verletzungen bei ihr fest.

