Fall Leonie: Vermutlich auch Bruder schwer misshandelt

Im Prozess um den gewaltsamen Tod der sechsjährigen Leonie aus Torgelow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) kamen am Freitag weitere Familiendetails ans Licht. Demnach könnte auch der zweijährige Bruder schwer misshandelt worden sein. Das wurde deutlich, nachdem zwei Kinderärztinnen als Zeuginnen gegen den Stiefvater von Leonie ausgesagt hatten.

Hämatome am Körper des Jungen

Eine Kinderärztin aus Wolgast hatte kurz nach dem Tod von Leonie Mitte Januar eine Vielzahl von Blutergüsse bei dem Jungen festgestellt. Der Kleine musste sofort ins Krankenhaus eingewiesen werden, so die Ärztin. Bereits im November 2018 hatte eine Kinderärztin aus Pasewalk viele Hämatome, aber auch Striemen und frische Abschürfungen am Körper des Jungen diagnostiziert. Damals hatte die Mutter der Ärztin erklärt, dass ihr Sohn von anderen Kindern in der Kita oft ruppig behandelt würde. Darüber hinaus berichtete eine Zeugin aus Torgelow vor Gericht, dass sie beobachtet hätte, wie der Angeklagte Leonies Bruder auf offener Straße sehr grob an den Armen gepackt und dabei angeschrien haben soll.

Stiefvater wird Mord durch Unterlassen vorgeworfen

Dem 28-jährigen Stiefvater von Leonie wird Mord durch Unterlassen und Misshandlung von Schutzbefohlenen vorgeworfen. Das Mädchen starb offenbar infolge der Misshandlungen am 12. Januar. Der Angeklagte schweigt bisher vor Gericht. Auch gegen die Mutter wird ermittelt: Ihr wird Tötung durch Unterlassen vorgeworfen, weil sie keine Hilfe holte.

Der Prozess wird am Dienstag fortgesetzt. Dann sollen unter anderem der Nebenkläger - Leonies Vater - sowie Verwandte der Mutter als Zeugen aussagen.

