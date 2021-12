Fall Leonie: Urteil gegen Mutter erwartet Stand: 21.12.2021 06:11 Uhr Vor knapp drei Jahren ist die sechsjährige Leonie nach schweren Misshandlungen durch den Stiefvater gestorben. Auch die Mutter steht vor Gericht - heute soll das Urteil gesprochen werden.

Im Prozess um den gewaltsamen Tod der sechsjährigen Leonie aus Torgelow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) wird heute am Amtsgericht Neubrandenburg das Urteil gegen die Mutter erwartet. Zuvor halten Staatsanwaltschaft, Nebenklage und Verteidigung ihre Plädoyers.

Mutter soll zu spät Hilfe geholt haben

Der 27 Jahre alten Angeklagten wird fahrlässige Tötung durch Unterlassen vorgeworfen. Sie soll die Verletzungen ihrer Tochter Leonie damals zwar erkannt, aber nicht rechtzeitig für Hilfe gesorgt haben. Ihr droht eine mehrjährige Gefängnisstrafe, Prozessbeobachter gehen aber davon aus, dass die Strafe mild ausfällt. Der Prozess wurde wegen der Persönlichkeitsrechte des toten Mädchens, ihrer beiden Geschwister sowie der angeklagten Mutter weitestgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt.

Stiefvater zu lebenslanger Haft verurteilt

Leonie war im Januar 2019 tot in der Wohnung der fünfköpfigen Familie in Torgelow gefunden worden. Der Stiefvater hatte das Mädchen schwer misshandelt und dann verhindert, dass rechtzeitig Rettungskräfte gerufen werden. Dafür wurde er vom Landgericht bereits wegen Mordes durch Unterlassen rechtskräftig zu lebenslanger Haft verurteilt. In dem Verfahren gegen den Stiefvater war die Mutter die Hauptzeugin der Staatsanwaltschaft.

