Stand: 22.01.2019 05:16 Uhr

Fall Leonie: Tatverdächtiger schweigt

Der tatverdächtige Stiefvater im Fall der getöteten Leonie aus Torgelow schweigt bislang zu dem gegen ihn erhobenen Mordvorwurf. Der 27-Jährige soll seine sechsjährige Stieftochter derart misshandelt haben, dass sie an den Verletzungen starb. Der Mann war am Montagmittag nach tagelanger Flucht nahe des vorpommerschen Ducherow festgenommen worden und sitzt seitdem in einer Justizvollzugsanstalt.

Fall Leonie: Stiefvater gefasst Nordmagazin - 21.01.2019 19:30 Uhr Der Stiefvater von Leonie konnte von der Polizei in der Nähe von Anklam verhaftet werden. Er soll die Sechsjährige so schwer misshandelt haben, dass sie an den Folgen starb.







2,5 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Ermittlungen auch gegen die Mutter

Bei einer ersten Vernehmung am Montag waren Fingerabdrücke und ein DNA-Abstrich genommen worden. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft laufen unterdessen weiter. Sein dreijähriger Stiefsohn soll von dem Mann ebenfalls misshandelt worden sein. Doch auch die leibliche Mutter steht im Fokus der Ermittler. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen sie wegen unterlassener Hilfeleistung. Die Frau ist derzeit mit ihrem sechs Monate alten Säugling in einer Mutter-Kind-Einrichtung untergebracht.

Trauerfeier in der Christuskirche

Der Tod des sechsjährigen Mädchens hatte in Torgelow große Betroffenheit ausgelöst. Am Abend ist in der Christuskirche eine Trauerfeier für die tote Leonie anberaumt. Die Stadt und die evangelische Gemeinde wollen den Torgelowern Gelegenheit geben, ihre Gedanken und Empfindungen in Worte zu fassen, sagte Bürgermeisterin Kerstin Pukallus (parteilos). Es sei unfassbar, dass ein Kind unter diesen Begleitumständen habe sterben müssen, hatte die Bürgermeisterin erklärt. Wie die Polizei hatte Pukallus angesichts von Hasskommentaren in sozialen Medien vor Selbstjustiz gewarnt.

Zu Tode misshandelt

Leonie war am vorvergangenen Sonnabend in der Wohnung der Familie zu Tode gekommen. Der Tatverdächtige hatte die Retter alarmiert und erklärt, dass das Kind von einer Treppe gestürzt sei. Rechtsmediziner widerlegten diese Angaben anhand des Verletzungsbildes des Mädchens. Bei einem Festnahmeversuch zwei Tage später war der Verdächtige aus dem Pasewalker Polizeirevier geflohen. Das Amtsgericht Pasewalk erließ daraufhin einen Haftbefehl. Am vergangenen Freitag, also eine Woche nach dem Tod des Mädchens, startete die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung und veröffentlichte zwei Fotos des 27-Jährigen. Tagelang suchte die Polizei mit einem Großaufgebot nach dem Flüchtigen.

Caffier kündigt intensive Aufarbeitung an

Innenminister Lorenz Caffier (CDU) hat unterdessen eine intensive Aufarbeitung der Fehler in diesem Fall zugesagt. Caffier sagte im NDR, es sei noch stark untertrieben, dass vieles in dem Fall nicht optimal gelaufen sei. Das gelte sowohl für die Polizei als auch für das Jugendamt. Die Behörde hatte die Familie im Februar 2018 nach einem Hinweis überprüft, aber keine Anhaltspunkte für Misshandlungen gefunden. Damals hatten sich die leiblichen Eltern getrennt und die Mutter lebte mit dem neuen Lebensgefährten noch in Wolgast. Dem Innenministerium liege bereits ein Bericht über die Flucht des Mannes aus dem Polizeirevier vor, der zur Zeit ausgewertet werde.

Weitere Informationen Fall Leonie: Tatverdächtiger gefasst Rund eine Woche nach dem Tod eines sechsjährigen Mädchens in Torgelow hat die Polizei den gesuchten Tatverdächtigen in Vorpommern gefasst. Innenminister Caffier erhebt unterdessen Vorwürfe. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 22.01.2019 | 05:30 Uhr