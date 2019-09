Stand: 25.09.2019 07:15 Uhr

Fall Leonie: Rettungskräfte sagen aus

Am Landgericht Neubrandenburg wird heute der Prozess um den Tod der sechsjährigen Leonie aus Torgelow fortgesetzt. Am zweiten Verhandlungstag sollen Rettungssanitäter und ein Notarzt als Zeugen gehört werden. Sie waren kurz nach dem Notruf als erste in der elterlichen Wohnung von Leonie.

Zeugen sollen Situation in der Wohnung beschreiben

Die Rettungskräfte sollen dem Gericht erklären, unter welchen Umständen sie das Mädchen und den Rest der Familie am Abend des 12. Januar vorgefunden haben. Gerufen wurden sie vom Angeklagten selbst, der die Rettungsleitstelle Vorpommern-Greifswald darüber informiert hatte, dass Leonie eine Treppe hinunter gefallen sei. Während der beiden Telefonate mit der Rettungsleitstelle erweckte der Angeklagte den Anschein, dass Leonie noch lebt. Das wurde zum Prozessauftakt am Dienstag deutlich, als die Telefonmitschnitte vorgespielt wurden.

Anklage: Leonie wurde schon zuvor misshandelt

Als die Rettungskräfte eintrafen, war Leonie schon tot, so die Staatsanwaltschaft. Sie geht auch davon aus, dass der Angeklagte Leonie schon fünf Tage vor ihrem Tod geschüttelt, getreten und anderweitig misshandelt hat.

Vorwurf lautet Mord durch Unterlassen

Dem 28-jährigen Angeklagten wird Mord durch Unterlassen und Misshandlung von Schutzbefohlenen in sieben Fällen vorgeworfen. Er wird beschuldigt, Leonie und ihren dreijährigen Bruder mehrfach schwer misshandelt zu haben. Das Mädchen soll infolge der Verletzungen gestorben sein.

Weitere Informationen Fall Leonie: Stiefvater schweigt zu Prozessbeginn Nach dem Tod der sechsjährigen Leonie aus Torgelow hat heute in Neubrandenburg der Prozess gegen den Stiefvater begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem Mord durch Unterlassen vor. mehr Wolgast: Hunderte bei Trauerzug für Leonie In Wolgast haben mehr als 400 Menschen der getöteten sechsjährigen Leonie aus Torgelow gedacht. Ein Trauerzug ging durch die Stadt, zahlreiche Teilnehmer stellten Kerzen auf. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 25.09.2019 | 07:00 Uhr