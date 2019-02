Stand: 02.02.2019 12:19 Uhr

Fall Leonie: Noch viele offene Fragen

In Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist am Sonnabendvormittag das vor drei Wochen gewaltsam zu Tode gekommene Mädchen Leonie aus Torgelow beerdigt worden. Mit rund 80 Trauergästen war die Trauerhalle am Tannenkamp voll besetzt. In der Mitte des Raums stand ein kleiner, weißer Sarg mit einem Herz aus vielen Blumen - dazu gab es viele Schmetterlinge aus Papier. Nach der Trauerfeier wurde der Sarg des Kindes auf dem Alten Friedhof im Zentrum von Wolgast beigesetzt. Der leibliche Vater von Leonie führte den Trauerzug an. Zum Abschluss ließen die Trauergäste für Leonie weiße und rote Luftballons aufsteigen.

Stiefvater unter Verdacht

Leonies leiblicher Vater wohnt in Wolgast. Dort hatte auch Leonie mit ihrer Familie längere Zeit gelebt. Erst Mitte des vergangenen Jahres war sie zusammen mit ihrer Mutter, den beiden jüngeren Geschwistern und ihrem Stiefvater nach Torgelow gezogen. In der Wohnung dort wurde sie schließlich vor drei Wochen tot aufgefunden.

Gegen den 27-jährigen Stiefvater wird wegen Mordes durch Unterlassen ermittelt. Er sitzt in Untersuchungshaft. Der Stiefvater soll das Kind misshandelt und keine Hilfe geholt haben, sodass Leonie an ihren Verletzungen starb. Zwei Tage nach dem tödlichen Vorfall hatte das Jugendamt den Bruder der Getöteten beim leiblichen Vater untergebracht. Die Mutter wurde mit ihrem Baby in eine Mutter-Kind-Einrichtung gebracht. Gegen sie wird wegen Verdachts der unterlassenen Hilfeleistung ermittelt.

Wichtige Fragen zum Tatgeschehen offen

Die rechtsmedizinischen Untersuchungen am Leichnam des Mädchens sind mittlerweile abgeschlossen. Trotzdem sind noch wichtige Fragen offen. So stehen weder der genaue Todeszeitpunkt noch die konkrete Todesursache genau fest. Der tatverdächtige Stiefvater sagte aus, Leonie sei vor drei Wochen die Treppe hinunter gefallen und hätte sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen.

Staatsanwaltschaft rechnet mit langwierigen Ermittlungen

Die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg ist aber davon überzeugt, dass Leonies Verletzungen nicht zu einem Treppensturz passen. Die Staatsanwaltschaft teilte auf Anfrage von NDR 1 Radio MV mit, dass die Ermittlungen in dem Fall sehr schwierig seien. Sie würden vermutlich frühestens in drei Monaten abgeschlossen sein.

