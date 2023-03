Landgericht Stralsund: Fahrzeugdiebe zu Haftstrafen verurteilt Stand: 17.03.2023 13:00 Uhr Die fünf Männer sind wegen bandenmäßigen Diebstahls von Autos und Wohnmobilen zu Haftstrafen verurteilt worden. Zuvor hatten sie die Taten gestanden.

Das Landgericht Stralsund hat heute über das Strafmaß für die Täter im Fall einer aufsehenerregenden Fahrzeug-Diebstahlserie in Mecklenburg-Vorpommern und mehreren Nachbarbundesländern entschieden. Die Tatorte lagen unter anderem in Stralsund, Greifswald, Neubrandenburg, Eberswalde, Fürstenwalde, Bad Oldesloe, Berlin und Magdeburg.

Verurteilt zu mehrjährigen Hafstrafen

Der Haupttäter muss für fünfeinhalb Jahre ins Gefängnis. Die anderen Männer haben laut Gerichtssprecher Haftstrafen zwischen zwei Jahren und neun Monaten sowie viereinhalb Jahren erhalten. Die fünf Polen haben im vergangenen Jahr, von Juni bis Oktober, Geländewagen und Wohnmobile in mehreren Bundesländern gestohlen. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig. Ob die Männer ihre Haftstrafen in Deutschland absitzen müssen oder in ihrem Heimatland, sei noch unklar, so der Gerichtssprecher.

Fahrzeuge auf Bestellung gestohlen

Die fünf Angeklagten wurden vorab bereits des bandenmäßigen Diebstahls und der Hehlerei in großem Stil schuldig gesprochen. Sie hatten von Juli bis Oktober 2022 in mindestens 24 Fällen hochwertige Fahrzeuge auf Bestellung gestohlen und zum Teil nach Polen gebracht, so das Gericht. Der Schaden belief sich auf rund eine Million Euro. In Polen wurden die Autos nach Aussage des 24-jährigen Hauptangeklagten zu einem Auftraggeber gebracht, welcher die Touren finanziert habe. Von dort aus seien die Fahrzeuge entweder wiederverkauft oder in Teile zerlegt worden. Mit den Erlösen hätten alle Täter ihr Leben finanziert. Sie legten in dem Prozess Geständnisse ab. Im Gegenzug hatte ihnen das Landgericht Haftstrafen zwischen knapp drei und maximal sechs Jahren je nach Tatbeteiligung in Aussicht gestellt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 17.03.2023 | 13:00 Uhr