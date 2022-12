Fahrplanwechsel in MV: Höhere Preise, kaum neue Verbindungen Stand: 11.12.2022 08:07 Uhr Mit dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember 2022 wird das Bahnfahren teurer. Es sind aber auch neue Verbindungen im Fernverkehr in Mecklenburg-Vorpommern geplant. Vom Frühjahr an wird es fast täglich ICE-Verbindungen auf der Strecke Stralsund-Berlin geben.

Viele Neuerungen sind für Mecklenburg-Vorpommern erst ab März 2023 geplant. Einige Fahrplanänderungen treten allerdings schon ab 11. Dezember 2022 in Kraft. So bleiben beispielsweise der ICE-Sprinter sonnabends von Warnemünde über Halle und Erfurt nach Frankfurt am Main im Fahrplan. Bisher waren sie im Winterfahrplan weggefallen. Außerdem fährt jetzt ein neuer Nachtzug abends um 19.56 Uhr von Warnemünde nach Leipzig. Darüber hinaus könnten auch zwei Änderungen in anderen Bundesländern für Fahrgäste aus MV interessant sein. Von Berlin und Leipzig fahren jetzt Nachzüge nach Zürich. Und vom Hamburger Hauptbahnhof gibt es eine neue ICE-Direktverbindung zum Flughafen Frankfurt am Main.

Fernverkehr-Tickets im Durchschnitt fünf Prozent teurer

Mit der Fahrplanänderung müssen Bahnkunden für Fernzüge aber auch mehr bezahlen. Um durchschnittlich fünf Prozent hebt die Bahn die Preise im Fernverkehr an, auch für Bahncard-Inhaber. Die sogenannten Flex-Tickets sollen knapp sieben Prozent mehr kosten. Die Deutsche Bahn begründet das mit hohen Energiekosten. Unverändert bleiben laut Bahn die Spar- und Supersparpreise, von denen pro Fahrt stets ein gewisses Kontingent ab 21,90 Euro beziehungsweise 17,90 Euro zur Verfügung stehen wird. Auch die Reservierungskosten für Sitzplätze blieben gleich, hieß es.

Weitere Informationen Umbauarbeiten rund um Hauptbahnhof Rostock ab 2026 Es sollen unter anderem 2,5 Kilometer neue Schienen gelegt, mehrere sechs Meter hohe Schallschutzwände errichtet und Oberleitungen erneuert werden. mehr

ODEG: Neues Ziel Flughafen BER

Beim Regionalverkehr der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH (ODEG) gibt es ebenfalls Fahrplanänderungen und neue Haltestellen. Der bisherige RE2 fährt jetzt als RE8 von Wismar über Schwerin, Ludwigslust, Wittenberge und Berlin nun auch zum Flughafen BER fahren. Die Regionalbahn fährt nicht mehr wie gewohnt nach Cottbus weiter. Reisende mit diesem Ziel müssen nun vorab in Berlin umsteigen.

Laut Pro Bahn keine wirklichen Veränderungen

Aus Sicht des Landesvorsitzenden des Fahrgastverbandes "Pro Bahn", Marcel Drews, gibt es keine großen Fahrplanänderungen. Es werde lediglich auf das bestehende Angebot verwiesen. Lücken würden weiterhin bestehen. Laut Drews fehle beispielsweise ein stündlicher Verkehrstakt im Regionalverkehr. "Gerade bei attraktiven Ticket-Angeboten sind gut nachgefragte Linien wie der R1 zwischen Hamburg und Schwerin in diesem Sommer auch wegen des Zwei-Stunden-Taktes hoffnungslos überfüllt gewesen." An der derzeit erheblichen Unpünktlichkeit vieler Züge dürfte zudem ein Fahrplanwechsel nach Einschätzung des Fahrgastverbandes ebenfalls wenig ändern. "Die Infrastruktur gibt das einfach nicht her", so ein Sprecher vor der Fahrplanänderung. Zahlreiche Baustellen hätten den Fernverkehr in diesem Jahr ausgebremst. In manchen Monaten sei beinahe jeder zweite ICE und IC verspätet.

Ab März 2023 dann weitere Änderungen

Ab dem 31. März soll es laut Deutsche Bahn fast täglich ICE-Verbindungen auf der Strecke Stralsund-Berlin geben. Bisher fährt ein Zugpaar am Wochenende. Die Abfahrt in Berlin ist nach Angaben der Deutschen Bahn um 11.44 Uhr, die Ankunft in Stralsund knapp drei Stunden später. Der Gegenzug fährt um 13.20 Uhr aus Stralsund los und kommt um 16.14 Uhr in Berlin an. Zudem soll der ICE gelegentlich auch ohne Umstieg von und nach Binz auf Rügen weiterfahren. Weitere Haltestellen sind unter anderem Züssow, Anklam, Pasewalk, Prenzlau, Angermünde und Eberswalde.

Auch die ODEG plant eine Neuheit für die Regionalbahn 13. Im kommenden Jahr soll ein neuer Halt mit dem Namen Industriepark Schwerin zwischen Plate und Wüstmark entstehen.

Auch in Rövershagen bei Karls Erlebnisdorf soll eine neue Haltestelle für den Landkreis Rostock gebaut werden. Die Inbetriebnahme der neuen Verkehrsstation für die Linie RB12 zwischen Rostock und Graal-Müritz soll im April 2023 beginnen. Beide Neubauten würden barrierefrei gestaltet sowie einen Wetterschutz und entsprechende Beleuchtungen erhalten, so Verkehrsminister Reinhard Meyer (SPD).

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 11.12.2022 | 08:00 Uhr