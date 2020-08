Stand: 03.08.2020 08:19 Uhr - NDR 1 Radio MV

Fahrplanwechsel bei Bussen und Bahnen

Mit dem Start ins neue Schuljahr sind auch Busse und Bahnen im ganzen Land nach einem neuen Fahrplan unterwegs. In Rostock beispielsweise fahren Straßenbahnen wieder über den Hauptbahnhof. In Mirow startet heute eine neue Buslinie. Sie ermöglicht Gästen mit ihrer Kurkarte kostenlos die Region zu erkunden. Die Verkehrsgesellschaften weisen nochmals darauf hin, dass in Bussen und Bahnen die Maskenpflicht gilt. | 03.08.2020 08:19