Stand: 09.03.2019 09:41 Uhr

Fahrerflucht in MV nimmt zu: 30 Fälle pro Tag

Das Innenministerium Mecklenburg-Vorpommerns verzeichnet für die vergangenen Jahre eine steigende Zahl von Unfallfluchten. Von 2014 bis 2017 hat sie um zwölf Prozent zugenommen, wie aus der Verkehrsunfallstatisik hervorgeht. Durchschnittlich 30-Mal pro Tag entfernen sich Verursacher demnach unerlaubt vom Unfallort.

Caffier: Unfallflucht kein Kavaliersdelikt

Meistens handele es sich dabei um Kollisionen mit leichten Folgen. Bei mehr als 500 der gut 11.000 Unfallfluchten im Jahr 2017 habe es aber auch Verletzte, Schwerverletzte und in einem Fall sogar eine getötete Person gegeben. Unfallflucht sei kein Kavaliersdelikt, sagte Innenminister Lorenz Caffier (CDU). Jeder Fall werde strafrechtlich verfolgt.

Höchststrafe drei Jahre Haft

Die mögliche Höchststrafe liegt bei drei Jahren Haft. In der Regel gibt es aber Geldstrafen bis hin zum Führerscheinentzug. Auch bei einem Parkrempler reicht es nicht, seine Daten am Scheibenwischer zu hinterlassen. Der Unfallverursacher muss auf den Fahrer des anderen Wagens warten oder die Polizei rufen. Ansonsten macht er sich strafbar. Die Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2018 wird im April erwartet. Eine Trendumkehr zeichne sich aber nicht ab, so das Innenministerium.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 09.03.2019 | 10:00 Uhr