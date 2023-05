Stand: 24.05.2023 14:04 Uhr Fahrbinde: 20.000 Meter Kupferkabel von Solaranlagen gestohlen

Erneut haben Diebe von dem Gelände einer Schweinezuchtanlage in Fahrbinde (Kreis Ludwigslust-Parchim) Kupferkabel gestohlen. Wie die Polizei erst am heutigen Mittwoch mitteilte, wurden bereits in der Nacht zu Freitag 20.000 Meter Kabel von zwei Solaranlagen entwendet. Darüber hinaus beschädigten die Täter teilweise die Solaranlage. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf mehrere Zehntausend Euro.

