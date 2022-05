Stand: 19.05.2022 16:20 Uhr Fahndungserfolg: Mutmaßliche Schmuck-Diebe gefasst

Polnische und deutsche Ermittler haben eine mehrjährige Einbruchserie bei Juwelieren in fünf europäischen Staaten aufgeklärt. Laut Landeskriminalamt ist dabei unter anderem ein 29-Jähriger in der Region Stettin gefasst worden. Die Gruppe um den Polen soll seit 2012 mindestens 20 Geschäfte in Deutschland, Polen, der Schweiz, Österreich und Finnland überfallen haben - einer der Tatorte war ein Juwelier in Güstrow. Insgesamt soll die Bande Schmuck im Wert von rund 6,5 Millionen Euro erbeutet haben. | 19.05.2022 16:30

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 19.05.2022 | 16:30 Uhr