Fahndung auf Rügen: Mann in Sellin lebensgefährlich verletzt

Nachdem ein Mann bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung am Strand von Sellin (Landkreis Vorpommern-Rügen) lebensgefährlich verletzt worden ist, sucht die Polizei nach drei Männern. Wie ein Polizeisprecher am Montag erklärte, wird bislang wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Auseinandersetzung direkt an der Seebrücke

Nach ersten Ermittlungen hatte sich der 28-jährige Mann in der Nacht auf Sonntag mit einer 21-jährigen Frau und einem 20-jährigen Bekannten nahe der Seebrücke am Ostseestrand aufgehalten. Hier soll es zu einem Streit und einer gewaltsamen Auseinandersetzung mit einer wohl zufällig vorbeikommenden Gruppe von drei Männern gekommen sein. Dabei erlitt der Mann eine lebensgefährliche Stichverletzung am Bauch. Er wurde in einer Klinik notoperiert und sei inzwischen außer Lebensgefahr, die Polizei.

Verletzter soll noch vernommen werden

Zum Motiv der Auseinandersetzung war zunächst nichts bekannt. Die drei Verdächtigen, unter denen der Angreifer vermutet wird, flüchteten. Eine Sofortfahndung am Sonntag blieb ohne Erfolg. Die Verdächtigen sollen weiße T-Shirts getragen haben. Die Polizei will nun unter anderem den verletzten Mann anhören, der zunächst nicht vernommen werden konnte. Zur Tatwaffe macht die Polizei keine Angaben.

