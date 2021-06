Fällt an Schulen in Mecklenburg-Vorpommern bald die Maske? Stand: 07.06.2021 17:45 Uhr Zwei Wochen noch, dann sind Ferien in Mecklenburg-Vorpommern. So groß wie sonst dürfte die Freude darauf bei einigen aber nicht sein. Denn nach dem Corona-Lockdown genießen es viele Schülerinnen und Schüler immer noch, wieder in der Schule zu sein. Wenn da nicht die Masken-Pflicht wäre.

von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV

Noch muss der Mund-Nasen-Schutz im Unterricht oder auf den Fluren getragen werden, möglicherweise aber nicht mehr lange. Mehrere Fraktionen im Landtag in Schwerin unterstützen den Landeselternrat, der einen generellen Wegfall der Masken-Pflicht in den Schulen fordert. Die Kinder und Jugendlichen hätten am meisten unter Pandemie zu leiden gehabt, findet Linksfraktionschefin Simone Oldenburg. Erleichterungen seien dringend nötig. Der Landeselternrat habe recht: "Weg mit den Masken im Unterricht", fordert Oldenburg. Die Pflicht dazu sei bei Inzidenz-Zahlen eingeführt, die weit höher lagen als aktuell.

AfD findet Wegfall der Maskenpflicht an Schulen "überfällig"

Genauso wie die Linke denkt - ausnahmsweise - auch die AfD-Fraktion. Ihr Vize-Chef, Thomas de Jesus Fernandes meint, ein Wegfall der Maskenpflicht im Unterricht sei "überfällig". Gerade bei der Wärme wie zur Zeit sei das Maske-Tragen nur lästig. Ein generelles Aus für die Maskenpflicht an den Schulen - so weit will CDU-Fraktionschef Wolfgang Waldmüller nicht gehen. Aber er meint, dass die Corona-Zahlen schneller sinken als vorhergesagt, das müsse zu vorgezogenen Lockerungen führen. "Ich kann mir gut vorstellen, dass wir an den Grundschulen den Wegfall der Maskenpflicht vorziehen." Die anderen Schularten könnten folgen. Waldmüller will die Sache zum Thema in den Beratungen über weitere Lockerungen machen - das Kabinett tagt dazu am Dienstag.

SPD will sich erst mit Wissenschaft abstimmen

Ganz zurückhaltend bei der Maskenpflicht ist dagegen SPD-Fraktionschef Thomas Krüger. Die Entscheidung zu dieser Maßnahme habe sich die Politik nicht leicht gemacht, sie sei auch nach Beratungen mit der Wissenschaft getroffen worden. Auch bei einem Wegfall müsse zunächst die Meinung der Wissenschaft gehört werden. Die "Wissenschaft" lässt sich den schwarzen Peter der Politik aber nicht so schnell zuschieben. Der Rostocker Medizin-Professor Emil Reisinger, einer der Corona-Chefberater der Landesregierung, meint, er könne zur Maskenpflicht nichts sagen. "Das ist Gegenstand der politischen Debatte", sagte Reisinger dem NDR. In den nächsten Tagen gebe es da aber wohl Klarheit, erklärt Reisinger.

Bildungsministerium: "Gespräche laufen"

Da scheint also etwas im Busch zu sein. Aus dem Bildungsministerium heißt es: "Die Gespräche über die Abschaffung der Maskenpflicht an Schulen innerhalb der Landesregierung laufen, selbstverständlich wird auch mit den Gesundheitsexperten darüber gesprochen." Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) steht in der Sache irgendwie im Wort. Sie hatte in der vergangenen Woche weitere Lockerungen in Aussicht gestellt, wenn die Inzidenz weiter sinken sollte. In Mecklenburg-Vorpommern sind die Corona-Zahlen mittlerweile auf den bundesweit niedrigsten Werft gefallen.

