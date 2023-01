Stand: 30.01.2023 13:53 Uhr Fährverkehr von und nach Hiddensee eingeschränkt

Wegen starken Windes und Flachwasser ist der Fährbetrieb zwischen Rügen und Hiddensee stark eingeschränkt. Wie die Reederei am Hiddensee am Montag mitteilte, fährt die Motorfähre "Vitte" am Montag (30. Januar) gar nicht, das Fährschiff "MS Schaprode" mit geändertem Fahrplan. Auch die Wittower Fähre hat den Betrieb eingestellt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 30.01.2023 | 16:30 Uhr