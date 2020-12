Fährreederei Stena Line verlegt Sitz von Rostock nach Hamburg Stand: 03.12.2020 10:01 Uhr Das Reederei Stena Line verlegt ihren Sitz von Rostock nach Hamburg. Zudem soll die Fähre "Mecklenburg-Vorpommern" unter schwedischer Flagge fahren. Die Crew soll schwedische Arbeitsverträge bekommen.

Das schwedische Fährunternehmen Stena Line will zum Frühjahr den Unternehmenssitz von Rostock nach Hamburg verlegen. Wie das Unternehmen weiter mitteilte, soll die Fähre "Mecklenburg-Vorpommern" dann unter schwedischer Flagge fahren. Den Crewmitgliedern würden damit einhergehend schwedische Arbeitsverträge angeboten, sagte ein Sprecher.

Sorgen bei Gewerkschaft: Was passiert mit Mitarbeitern?

Der Routenbetrieb zwischen Rostock und dem schwedischen Trelleborg solle unverändert weiterlaufen. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) in Rostock befürchtet, dass sich mit diesen Umstrukturierungen die Beschäftigungssituation für die rund 100 Mitarbeiter verschlechtern könnte.

Stena Line verweist auf neue Marktbedingungen

Von Stena Line hieß es zur Begründung, man passe sich mit den geplanten Veränderungen an die neuen Marktbedingungen an. Der Wechsel der Flagge solle dabei Verwaltungsabläufe effizienter machen, heißt es in einem Pressestatement. Stena Line hat insgesamt 36 Schiffe und 18 Routen in Nordeuropa.

