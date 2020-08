Stand: 15.08.2020 06:46 Uhr - NDR 1 Radio MV

Fähre "Berlin" nach Brand wieder einsatzbereit

Nach dem Brand auf der Scandlines-Fähre "Berlin" kann das Schiff von Sonnabendmorgen an wieder eingesetzt werden. Laut einer Sprecherin der Reederei war das Feuer am Donnerstag beim Ausfahren vor Warnemünde vermutlich wegen eines Lecks an einer Schmierölleitung ausgebrochen. Die Mannschaft habe den Brand löschen können. Nach Angaben der Wasserschutzpolizei wurden drei Besatzungsmitglieder wegen Atemproblemen von einem Arzt untersucht.

Betrieb nach Fahrplan seit Freitagabend

Das Fährschiff war weiterhin manövrierfähig und konnte mit E-Antrieb eigenständig zum Liegeplatz im Seehafen Rostock zurückkehren. Derzeit werde der Maschinenraum noch intensiv gesäubert, sagte die Scandlines-Sprecherin am Freitagnachmittag. Zum Schaden konnte das Unternehmen keinen Angaben machen. Die Polizei war zunächst von bis zu 25.000 Euro ausgegangen. Der reguläre Fahrplan wurde mit der Abfahrt des Schwesterschiffs "Copenhagen" am späten Freitagabend wieder aufgenommen.

