Fachtagung in Güstrow: Alleenschutz ist Klimaschutz Stand: 06.10.2021 06:43 Uhr Die Alleebäume in Mecklenburg-Vorpommern nehmen pro Jahr knapp 85 Tonnen Schadstoffe auf und filtern so die Luft. Sie helfen somit beim Klimaschutz, müssen aber selbst auch geschützt werden.

Experten aus sechs Bundesländern treffen sich heute beim 16. Alleentag in Güstrow. Die Fachleute von Straßenbauämtern, Umweltverbänden und Naturschutzbehörden tauschen sich dabei unter anderem über Themen wie Verkehrssicherung, Alleenschutz und den Klimawandel aus.

"Einzigartiges Erbe" mit Filterfunktion

Allein Mecklenburg-Vorpommern verfügt über mehr als 4.000 Kilometer Alleen - das sind mehr als eine halbe Million Bäume links und rechts der Straßen, die das Landschaftsbild prägen, aber auch 83,7 Tonnen Schadstoffe pro Jahr aus der Luft filtern. Darum sei es für den Klimaschutz wichtig, "dieses kulturelle und einzigartige Erbe auch für zukünftige Generationen zu erhalten", sagte Umweltminister Till Backhaus (SPD).

Erhöhter Pflegeaufwand durch Erderwärmung

Angesichts von Klimaveränderungen und hohem Verkehrsaufkommen wird laut Bund für Umwelt und Natur Deutschland (BUND) die Pflege des Alleen immer aufwendiger. "In Zukunft kommt es vor allem darauf an, die Stressresistenz der Bäume zu verbessern", sagt auch der Umweltminister. Derzeit seien im "Alleenfonds" rund 6,6 Millionen Euro enthalten, so Backhaus. Davon sind 470.000 Euro für Projekte an kommunalen Straßen festgelegt und etwa 400.000 Euro für kommunale und private Bestände noch frei verfügbar. Aufgrund der Verkehrsicherungspflichts müssen Autofahrer vor möglichen Schäden durch morsche Bäume oder herabstürzenden Äste geschützt werden.

Baumbestand wird an veränderte Bedingungen angepasst

Um Schäden durch den Klimawandel zu reduzieren, sei es wichtig, dass mehrere Baumarten je Bestand gepflanzt werden, erläutert Umweltminister Backhaus. Es müssten aber auch neue oder bisher sehr seltene Alleebaumarten getestet werden: "Dazu zählen zum Beispiel Gingko, Liquidambar und die Schwarznuss." Der BUND setzt sich für eine vollständige Kartierung des Allee-Baumbestandes im Land ein und betont die Notwendigkeit einer auf mindestens 20 Jahre angelegten Jungbaumpflege um die Alleen langfristig zu erhalten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 06.10.2021 | 08:00 Uhr