Fachkräftemangel: Landespolzei fehlen geeignete Bewerber Stand: 02.09.2021 16:24 Uhr Das Ausbildungsjahr hat bereits begonnen - doch die Landespolizei sucht weiterhin nach geeigneten Auszubildenden. Das Problem: zu wenige Bewerber und eine zu hohe Durchfallquote im Auswahlverfahren.

von Lena-Marie Walter

Wer Polizist oder Polizistin werden möchte, muss so einige Hürden überwinden. Immer weniger junge Erwachsene scheinen das zu wollen. In diesem Jahr haben sich rund 1.400 Frauen und Männer auf 225 Ausbildungs- und Studienplätze bei der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern beworben. Zu wenig, sagt Wolf Pansow, Leiter des zentralen Auswahl- und Einstellungsdienstes: "Vor einigen Jahren hatten wir noch bis zu 2500 Bewerbungen. 2016 waren es noch 1900."

Die Zahlen sinken. Grund dafür sei der demografische Wandel und der damit einhergehende Fachkräftemangel, meint Pansow. Welche Folgen das hat, zeigt die aktuelle Situation an der Einrichtung. Zwar hat ein Großteil des neuen Jahrgangs die Ausbildung zum Polizeimeister und -meisterin bereits am 1. August begonnen. Einige stellen bleiben bislang jedoch unbesetzt.

Neuer Ausbildungsstart im Oktober

Die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege in Güstrow hat deswegen eine zweite Bewerbungsrunde ausgerufen. Wer sich jetzt bewirbt, darf sich im Auswahlverfahren beweisen und besten Falls die Ausbildung am 1. Oktober beginnen. Das erste Auswahlverfahren hat bereits am 30. August angefangen. Von 26 geladenen Teilnehmern sind nur 19 erschienen: "Das ist ein weiteres Problem. Wir haben alle persönlich angerufen. Trotz Zusage erscheinen sie nicht. Von den 1400 Bewerbern laden wir 1000 ein. Davon erscheinen vielleicht 760 oder 780", so Pansow. Diese Teilnehmer konnten das Komitee auf dem Papier überzeugen. Doch warten auf die Bewerber weitere Tests. Zum Auswahlverfahren gehört ein Diktat, ein kognitiver- und ein psychologischer Eignungstest sowie ein Sporttest. Nur wenige von ihnen schaffen alles. So hat sich im Vergleich zum letzten Jahr allein die Durchfallquote im sportlichen Test verdoppelt.

Bessere Bedingungen für Polizisten

Um gegen den Bewerberschwund anzugehen, schlägt Wolf Pansow vor, die Rahmenbedingungen für den öffentlichen Dienst attraktiver zu gestalten: "Darunter könnten bessere Karrierechancen fallen. Im Bereich der Verwaltung ist die Polizei da schon sehr gut. Allerdings haben wir dort das Problem, dass zu wenige junge Menschen die Möglichkeit haben, sich weiterzuentwickeln." Keine Option sei es, die Kriterien im Auswahlverfahren zu ändern. Die Aufgaben orientieren sich an der Ausbildung und am späteren Beruf, so der Leiter. Auf diese Weise könne sich ein Bild davon gemacht werden, ob der oder die Auszubildende in der Ausbildung oder im Beruf erfolgreich sein wird.

