FDP-Bundestagsabgeordneter Reinhold gibt Mandat ab Stand: 15.05.2023 17:29 Uhr Der FDP-Bundestagsabgeordnete Hagen Reinhold aus Barth (Landkreis Vorpommern-Rügen) hat angekündigt, sein Mandat niederzulegen. Er wolle sich aus beruflichen Gründen zur Sommerpause aus dem Bundestag verabschieden, teilte der 45-Jährige mit.

"Die Gründe hierfür liegen ausschließlich in meiner beruflichen Situation", heißt es in einer auf seiner Homepage veröffentlichten Erklärung. Demnach will sich Reinhold "neuen unternehmerischen Chancen und Herausforderungen" widmen. Diese erforderten seine "volle Aufmerksamkeit und Energie", so Reinhold weiter. Der FDP-Politiker ist neben seiner politischen Tätigkeit auch Bauunternehmer.

Christian Bartelt übernimmt Reinholds Bundestagsmandat

Sein Rücktritt habe keine Auswirkungen auf Reinholds politische Überzeugungen, heißt es weiter. "Nach wie vor stehe ich zu meinen politischen Zielen und bleibe Mitglied der FDP." Reinhold ist seit 2002 FDP-Mitglied und seit 2017 Mitglied des Bundestages. Reinholds Mandat übernimmt einer Sprecherin zufolge Christian Bartelt. Er ist Zahnarzt in Spantekow bei Anklam und ist Mitglied des Kreistages von Vorpommern-Greifswald.

