Stand: 12.12.2023 05:01 Uhr FC Hansa Rostock stimmt Einstieg von DFL-Investoren zu

Der FC Hansa Rostock hat dem Einstieg von Investoren bei der Deutschen Fußball-Liga zugestimmt. Das hat der Zweitligist nach der Mitgliederversammlung in Frankfurt am Main bestätigt. "Es steht außer Frage, dass wir das Geschäftsfeld weiterentwickeln wollen", so Robert Marien. Der Hansa-Vorstandschef hat gegenüber der ersten Abstimmung im Mai, als die notwendige Mehrheit noch nicht zustande kam, nun sein Abstimmungsverhalten geändert. Kritisch habe man damals die Geldverteilung und den Verkauf eines zu hohen Anteils gesehen. Jetzt seien entsprechende Änderungen vorgenommen worden.

