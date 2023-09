FAQ zur Abwasseranalyse in MV

Seit etwa 2016 machen die Forschenden in Dresden schon Abwassertestung im Rahmen der europaweiten Studie. Ursprünglich wollten sie herausfinden, ob sich im Abwasser Antibiotika-Resistenzen bilden. Bisher wurden nach dieser Methode nur die Zahlen für Kokain in der Stadt Rostock in Mecklenburg-Vorpommern ermittelt. Jetzt wollte der NDR wissen, ob und wie viele Drogenrückstände sich in den Abwässern der anderen größeren Städte befinden und wie sich die Zahl in Rostock verändert hat.