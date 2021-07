FAQ Kandidat:innencheck zur Landtagswahl MV

Zur Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2021 stellen sich die Direktkandidatinnen und Direktkandidaten den Wählerinnen und Wählern in selbst gedrehten Videos vor. Alle Kandidatinnen und Kandidaten beantworten darin dieselben drei, vom NDR formulierten Fragen. Für alle Teilnehmenden gelten dieselben Bedingungen, damit die Wählerinnen und Wähler die Personen und Standpunkte besser vergleichen können. So können Bürgerinnen und Bürger vor ihrer Wahlentscheidung einen authentischen Eindruck von den Kandidatinnen und Kandidaten bekommen.

Der NDR recherchiert die potenziellen Direktkandidatinnen und Direktkandidaten für die Landtagswahl 2021 in Mecklenburg-Vorpommern. Wir kontaktieren die Kandidatinnen und Kandidaten und weisen sie darauf hin, dass sie teilnahmeberechtigt sind. Gleichzeitig bekommen sie Informationen über den weiteren Verlauf und alle wichtigen Fristen. Parallel wendet sich der NDR an die Wahlleiterinnen und Wahlleiter und fragt dort nach angemeldeten Kandidaturen. Im Zeitraum Juni/Juli können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Videos an den NDR schicken. Der zuständigen Wahlausschüsse entscheiden spätestens am 5. August 2021 über die Zulassung der Landeslisten. Dann wird die offizielle Wahlliste herausgegeben und die Direktkandidatinnen und Direktkandidaten stehen fest. Diese Angaben gleicht der NDR mit den eingesendeten Videos ab. Einsendungen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die schließlich nicht zur Wahl stehen, veröffentlichen wir nicht im Kandidat:innen-Check.

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die sich als Direktkandidatin oder Direktkandidat einer Partei oder parteilos für die Landtagswahl 2021 in ihrem Wahlkreis in Mecklenburg-Vorpommern aufstellen lassen. Die Teilnahme ist freiwillig.

Direktkandidatinnen und Direktkandidaten werden von der Redaktion angeschrieben und bekommen dabei einen persönlichen Link samt TAN, mit dem sie ihre Einsendungen über eine spezielle Internetseite abschicken können. Wenn Sie teilnahmeberechtigt sind, aber keine Mail bekommen, wenden Sie sich bitte per Mail an kandidatencheck.mv@ndr.de.

Die Redaktion benötigt von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern neben persönlichen Angaben ein (Porträt-)Foto, das mindestens 1.400 Pixel hoch und 1.080 Pixel breit ist. Außerdem benötigen wir drei maximal 60 Sekunden lange Einzelvideos, in denen je eine Frage beantwortet wird. Dazu kommen drei kurze, schriftlich beantwortete Fragen.

Das (Porträt-)Foto muss mindestens 1.400 Pixel hoch und 1.080 Pixel breit sein. Das verbessert die Auffindbarkeit und die Darstellung bei Suchmaschinen, die Fotos mit geringerer Pixelgröße weniger beachten.

Die Wählerinnen und Wähler sehen nach Veröffentlichung des Kandidat:innen-Checks ein Video pro Kandidatin und Kandidat, das etwas länger als drei Minuten sein wird. Die Kandidatinnen und Kandidaten nehmen dazu jeder drei Videos auf - also eins pro Frage. Diese dürfen jeweils maximal 60 Sekunden lang sein. Der NDR verknüpft diese einzelnen Clips und blendet die entsprechenden Fragen vorher ein. So entsteht das Video, in dem alle drei Fragen nacheinander beantwortet werden. Der NDR bearbeitet die Einsendungen darüber hinaus nicht.

Die Videos der Kandidatinnen und Kandidaten sollen möglichst persönlich und informativ, aber auf den Punkt sein. Um ausschweifende Antworten zu vermeiden, hat sich die Redaktion auf eine maximale Länge von je 60 Sekunden geeinigt. So entsteht auch eine gewisse Vergleichbarkeit. Kürzere Antworten gehen natürlich auch.

Die drei Fragen fürs Video und auch die schriftlich beantworteten Angaben hat sich die Redaktion des Kandidat:innen-Checks überlegt.

Ein Teil der personenbezogenen Daten, die im Rahmen der Landtagswahl erhoben werden, ist allgemein zugänglich, dazu zählen: Name, Beruf, Partei, Wahlkreis, Wohnort und Alter am Wahltag. Der Kandidat:innen-Check zur Landtagswahl steht nach aktueller Rechtslage vier Jahre online. Persönliche Daten wie Telefonnummer, Adresse oder E-Mail-Adresse werden nur für die Korrespondenz mit den Kandidatinnen und Kandidaten im Rahmen des Angebots verwendet. Diese Daten gibt der NDR nicht an Dritte weiter. Sie werden auch für keinen anderen Zweck als den genannten genutzt. Nach Abschluss des Projekts werden sie gelöscht.

Um das Material hochzuladen, wird eine spezielle Internetseite verwendet. Für das sogenannte UGC-Tool bekommt jede Kandidatin und jeder Kandidat einen eigenen Link zu einem Online-Formular. Um das Material final abzuschicken, müssen die Kandidat:innen eine persönliche TAN eingeben, die sie zuvor zugeschickt bekommen. Jeder Kandidatin und jeder Kandidat bekommt eine einzige TAN und kann somit sein Material nur ein einziges Mal abschicken.

Der Kandidat:innen-Check erreicht Tausende Nutzerinnen und Nutzer aus verschiedensten Zielgruppen. Er bietet den Kandidatinnen und Kandidaten sowie Wählerinnen und Wählern die Chance, in einen direkten digitalen Vergleich mit ihren Mitbewerberinnen und Mitbewerbern aus demselben Wahlkreis zu gehen. Ein technisch und inhaltlich hochwertiges Video hilft, professionell und gleichzeitig authentisch aufzutreten.

Nein, der NDR verändert oder kürzt keine Videos. Einsendungen, die länger als 60 Sekunden sind, können nicht über unser Upload-Tool abgeschickt werden. Die Videos werden weder inhaltlich verändert noch geschnitten. Wenn ein Beitrag gegen Art. 5 Abs. 1 GG verstößt und Inhalte enthält, die unter beleidigende Äußerungen, Schmähkritik und Äußerungen, die einen Straftatbestand verwirklichen fallen oder die die Rechte Dritter verletzen, werden die Einsenderinnen und Einsender informiert, dass der NDR die Videos so nicht veröffentlicht. Dann entscheiden die Kandidatinnen und Kandidaten selbst, ob sie ein neues Video drehen wollen. Was wir allerdings machen: Der NDR fügt die drei Einzelvideos zu einem zusammen und blendet zwischendrin die Fragen ein.

Der Kandidat:innen-Check ist ein redaktionelles Projekt und wird unter journalistischen Gesichtspunkten umgesetzt. Er fällt damit unter die redaktionelle Berichterstattung und unterliegt den dafür geltenden Regelungen. Das heißt insbesondere: Meinungsäußerungen sind erlaubt (Art. 5 Abs. 1 GG), soweit sie nicht das Maß des Zulässigen überschreiten und nicht als Schmähkritik die Rechte Dritter verletzen. Außerdem darf durch die Äußerung kein Straftatbestand verwirklicht werden. Verboten ist auch, Material zu verwenden, dessen Rechte man nicht besitzt und auf dem andere Personen zu erkennen sind. Wird die Redaktion auf potenzielle Schwierigkeiten aufmerksam, kontaktieren wir die entsprechenden Kandidatinnen und Kandidaten. Sollten Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach dem Einsenden unzufrieden sein, können sie dies der Redaktion mitteilen. Wenn das Video bereits veröffentlicht ist, wird dieses natürlich gelöscht - aus Transparenzgründen allerdings mit einem entsprechenden Hinweis auf dem jeweiligen Profil.

Die Veröffentlichung des Kandidat:innen-Checks orientiert sich am Datum des Versands der Briefwahlunterlagen. Die Videos werden bis Ende 2026 und somit etwas länger als die kommende Legislaturperiode online stehen.

Der NDR veröffentlicht den Kandidat:innen-Check auf der eigenen Website, zudem wird er auch für weitere Wellen und Sendungen des NDR aufbereitet.

Nein, leider geht das nicht. Potenzielle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die die Videos nach der Frist einsenden, werden nicht mehr berücksichtigt. Eine Verlängerung der Frist ist aus Gleichbehandlungsgründen ausgeschlossen.

Das ist schade, aber natürlich möglich. Da der Kandidat:innen-Check ein journalistisches Projekt ist und einen Anspruch auf Vollständigkeit hat, werden Ihr Name, Ihre Partei und Ihr Wahlkreis trotzdem auf unserer Seite erscheinen. Denn diese Informationen sind durch die offizielle Wahlliste öffentlich. Beim Kandidat:innen-Check erscheinen Sie dann aber natürlich ohne weitere persönliche Angaben, Video und Foto.

Der NDR hat in der Vergangenheit verschiedene Formen eines Kandidat:innen-Checks entwickelt und angeboten, so zum Beispiel vor vier Jahren in Schleswig Holstein und in Hamburg zur Bürgerschaftswahl 2020.