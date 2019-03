Stand: 29.03.2019 08:20 Uhr

Exportstopp verlängert: Lösung für Wolgast angekündigt

Die Bundesregierung hat das Verbot von Rüstungsgüterexporten aus Deutschland nach Saudi-Arabien um sechs Monate verlängert. Wie Regierungssprecher Seibert mitteilte, gilt diese dritte Verlängerung des Embargos nun bis Ende September. Für die Peene-Werft in Wolgast will die Bundesregierung eine Lösung zur Schadensminderung finden, hieß es.

Verschiedene Lösungsansätze des Bundes

Regierungssprecher Seibert erklärte, diese Lösung könnte so aussehen, dass der Bau der Boote ermöglicht wird - allerdings ohne sie derzeit auszuliefern. Eine weitere Möglichkeit sei es, die Boote für eine Nutzung in Deutschland zu bauen. Saudi-Arabien hatte bei der Werft in Wolgast 35 Patrouillenboote bestellt, von denen erst 15 ausgeliefert sind. Darüber hinaus sind jedoch acht weitere Boote auslieferungsbereit oder fast fertig gebaut.

Rehberg: "Ruf der Lürssen-Gruppe auf dem Spiel"

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Eckhardt Rehberg ist damit nicht zufrieden. Eine Übernahme der Schiffe durch den Bund könne allenfalls eine Teillösung sein, sagte er gegenüber NDR 1 Radio MV. Besser wäre es seiner Meinung nach, den Vertrag mit Saudi-Arabien zu erfüllen und die Boote zu liefern. Schließlich stehe auch der Ruf der Lürssen-Gruppe, zu der die Peene-Werft gehört, auf dem Spiel, so Rehberg.

Krisenstimmung auf Peene-Werft Wolgast

Auf der Peene-Werft in Wolgast bangen unterdessen rund 300 Mitarbeiter um ihren Arbeitsplatz. Bereits seit Anfang Dezember vergangenen Jahres befinden sich weite Teile der Belegschaft in Kurzarbeit, die zunächst für rund ein Jahr angemeldet wurde.

Keine Äußerung des Werft-Eigners Lürssen

Der Werft-Eigner, die Bremer Lürssen-Gruppe, äußerte sich zur angekündigten Lösung für Wolgast bislang nicht. Am Donnerstag - noch vor der Verlängerung des Exportstopps - hieß es, man wolle den Lieferungsverpflichtungen gegenüber dem saudischen Innenministerium nachkommen.

Auch europäische Gemeinschaftsprojekte betroffen

Bei Gemeinschaftsprojekten, bei denen Teile für gemeinsame Rüstungsprojekte an europäische Partner wie Frankreich oder Großbritannien geliefert werden, will sich die Große Koalition dafür einsetzen, dass diese sowohl nicht an Saudi-Arabien geliefert als auch nicht im Jemen-Krieg zum Einsatz kommen werden. Die Bundesregierung hatte den Exportstopp im vorigen November verhängt - als Reaktion auf die Tötung des saudischen Regierungskritikers Khashoggi.

