Experte: AfD für rassistische Attacke in Grevesmühlen mitverantwortlich Stand: 17.06.2024 15:02 Uhr Aufgrund der aktuellen fremdenfeindlichen Vorfälle in Mecklenburg-Vorpommern hat ein Experte die AfD mitverantwortlich gemacht. Die hingegen weist auf die rot-rote Koalition.

Nach dem rassistischen Angriff auf zwei ghanaische Mädchen in Grevesmühlen sowie zahlreicher mutmaßlich fremdenfeindlicher Vorfälle hat der Chef der Regionalagentur für demokratische Kultur in Westmecklenburg, Daniel Trepsdorf, die AfD mitverantwortlich gemacht. "Wer mit dem Feuer spielt, auch verbal - und das tun die AfD und weitere rechtsextremistische Gruppen tatsächlich insbesondere in sozialen Netzwerken, der erntet, dann auch das Feuer, indem es zu gewalttätigen Ausschreitungen führt", sagte Trepsdorf dem NDR. "Und es trifft immer die vulnerabelsten, also die verletzlichsten Mitglieder unserer Gesellschaft, wie zum Beispiel jetzt diese beiden Mädchen Grevesmühlen".

Koalition: AfD vergießt Krokodilstränen

Bei der Kommunalwahl am vergangenen Sonntag hat die AfD Nordwestmecklenburg 25,4 Prozent geholt und wurde wie im übrigen Land stärkste kommunalpolitische Kraft. Der AfD-Landtagsfraktionschef Nikolaus Kramer verurteilte den Angriff in Grevesmühlen "auf das Schärfste" und machte dafür die Politik der rot-roten Landesregierung verantwortlich. Noch kurz zuvor hatte seine Fraktion einen reißerischen Post abgesetzt mit dem Titel "Die Regierung lädt die ganze Welt nach Deutschland ein". Für die SPD/Linke-Koalition sagte der Linke-Landtagsabgeordnete Michael Noetzel, die AfD vergieße Krokodilstränen mit ihrer Reaktion auf Grevesmühlen. Es sei die AfD, die das Thema Migration immer wieder skandalisiere. Nach ihrem Wahlerfolg am vergangenen Sonntag gebe es offenbar einige, die sich berufen fühlten, gewalttätig zu sein .

Achtjährigem Mädchen ins Gesicht getreten

Am Freitagabend war es in Grevesmühlen offenbar zu einem rassistisch motivierten Angriff auf zwei acht und zehn Jahre alte ghanaische Mädchengekommen. Wie die Polizei mitteilte, sollen die Täter dem jüngeren Mädchen unter anderem ins Gesicht getreten haben. Bei den Angreifern soll es sich um bis zu acht Personen aus einer Gruppe von insgesamt 20 Jugendlichen handeln. Als der Vater der beiden Mädchen die Jugendlichen zur Rede stellte, sei auch er angegriffen worden.

Auf der Schlossbrücke Hitlergruß gezeigt

Am Wochenende gab es in Mecklenburg-Vorpommern weitere volksverhetzende beziehungsweise rassistische Vorfälle. In Schwerin versammelten sich am Sonnabend - so der Hinweis einer Zeugin gegenüber der Polizei - etwa 20 Personen auf der Schlossbrücke und zeigten oberkörperfrei den Hitlergruß. Eine zu der Gruppe gehörende Frau soll Aufnahmen davon gemacht haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Vor Angriff in Penkun: Fremdenfeindliche Parolen

In Penkun bei Pasewalk (Vorpommern-Greifswald) sollen während einer Veranstaltung auf dem Festgelände in der Nacht zu Sonnabend rund sieben Personen einen 24-jährigen Deutschen geschlagen haben, der laut Polizei "ein südländisches Aussehen" hat. Der junge Mann wurde im Gesicht verletzt und meldete sich selbst per Notruf bei der Polizei. Der den Angaben nach stark alkoholisierte 24-Jährige konnte keine weiteren Angaben machen. Er sei von Rettungskräften medizinisch versorgt worden und dann mit seiner Begleiterin nach Hause gegangen. Die 23-Jährige habe am folgenden Abend die Polizei darüber informiert, dass die Verletzungen ihres Freundes schwerwiegender seien als zunächst angenommen und er mit Brüchen an Fingern und Nase im Krankenhaus liege.

Polizei spricht Platzverweise aus

Sie berichtete außerdem, dass bei dem Fest in der vorhergehenden Nacht einige Personen den Text "Ausländer raus - Deutschland den Deutschen" zu dem Lied "L'Amour toujours" gesungen hätten. Die Polizei schließt einen Zusammenhang des Angriffs mit dem Grölen der Parolen nicht aus. Auch hier sucht die Polizei Zeugen. Außerdem soll ein 19-Jähriger am Sonntag auf dem Güstrower Stadtfest zum Lied "L'amour toujours" verfassungsfeindliche Parolen skandiert haben. Dem Deutschen sei ein Platzverweis ausgesprochen worden, teilte die Polizeiinspektion am Montag mit.

Eskalierende rechtsmotivierte Gewalt in MV

Rassistische und verfassungswidrige Parolen hatten bereits am Freitag nach dem EM-Auftaktspiel einen Großeinsatz der Polizei in Rostock-Warnemünde ausgelöst. Dabei kam es auch zu Angriffen auf Polizisten. Unter anderem sollen drei Männer auf dem Bahnhofsvorplatz "Deutschland den Deutschen, Ausländer raus" gebrüllt und einem Passanten Schläge angedroht haben. Außerdem sollen zur gleichen Zeit eine 15-Jährige dieselbe Parole auf dem Bahnhof herumgebrüllt und ein 26-jähriger Mann den Hitlergruß gezeigt und gerufen haben. Auch in Neubrandenburg sollen am Freitagnachmittagetwa 15 Unbekannte nationalsozialistische Parolen gerufen haben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 17.06.2024 | 11:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald Schwerin