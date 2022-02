Stand: 02.02.2022 10:35 Uhr Ex-Staatssekretär wird Antisemitismus-Beauftragter

Mecklenburg-Vorpommern bekommt einen neuen Antisemitismus-Beauftragten. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) wird den ehemaligen Staatssekretär im Sozialministerium, Nikolaus Voss, in das Amt berufen. Der 60-jährige SPD-Politiker wurde im vergangenen November bei der Neubesetzung der Ministerien in den Ruhestand geschickt. Voss soll die Aufgabe ehrenamtlich ausführen. Sein Vorgänger Hans-Jürgen Schmutzler hatte das Amt im vergangenen Oktober aufgegeben. Der Posten ist dem Wissenschaftsministerium zugeordnet. Das Amt des Antisemitismus-Beauftragten wurde 2019 auch als Reaktion auf antisemitische Gewalt wie den rechtsextremen Anschlag auf eine Synagoge in Halle eingerichtet. | 02.02.2022 10:22