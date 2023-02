Stand: 19.02.2023 14:01 Uhr Evangelische Kirche will Klimaschutz-Wald anlegen

Die Evangelische Kirche will in Mecklenburg-Vorpommern Wald zum Klimaschutz anlegen. Wenn allein ein Prozent der kirchlichen landwirtschaftlichen Fläche in Wald umgewandelt werde, dann entspräche das einer Fläche von etwa 250 Hektar, heißt es in einer Mitteilung des Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreises. Nun sollten 100 Hektar Wald geschaffen werden. Damit könnten jährlich sechs bis acht Tonnen Kohlenstoffdioxid pro Hektar eingespart werden. Eine passende Fläche stehe in der Nähe von Friedland zur Verfügung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 19.02.2023 | 14:00 Uhr