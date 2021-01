Stand: 07.01.2021 13:53 Uhr Evangalischer Kirchenkreis Mecklenburg plant 62 Bauprojekte

Im evangelischen Kirchenkreis Mecklenburg sollen in diesem Jahr 62 Projekte in Angriff genommen werden. Dafür stehen im laufenden Haushaltsjahr insgesamt rund zwölf Millionen Euro zur Verfügung, teilte der Kirchenkreis mit. Zum Beispiel soll in der Propstei Neustrelitz das Dach der Kirche in Groß Plasten saniert werden. In der Propstei Wismar soll die Pfarrscheune in Rehna weiter ausgebaut werden. Zuschüsse kommen von Bund, Land, Kirchenkreis, Stiftungen und der Partnerkirche in Bayern. | 08.01.2021 13:55