Europäischer Statistiktag: Kuriose Fakten aus MV Stand: 20.10.2023 10:00 Uhr Das Landesamt für innere Verwaltung in Mecklenburg-Vorpommern gibt regelmäßig seine Jahrbücher heraus. Für den europäischen Statistiktag haben wir uns durch Listen, Tabellen und Diagramme gegraben. Das sind die Zahlen, die wir dabei gefunden haben.

von Hannes Opel

Wenn die Zahl das Wesen aller Dinge ist, wie schon Pythagoras sagte, dann wäre das Landesamt für innere Verwaltung die Hüterin der Wahrheit. Dort wird niedergeschrieben was ist, was war und was sein wird. Unverrückbar, unanfechtbar in nackte Ziffern zementiert. Am Europäischen Tag der Statistik geht es um Zahlen. Die Spannendsten, die wir in den Jahrbüchern des Statistischen Amtes gefunden haben.

Dünn, aber dick

Mecklenburg-Vorpommern ist zwar das am dünnsten besiedelte Bundesland. Dafür ist es aber auch das Dickste. Der Body-Mass-Index (BMI) von MV liegt bei 26,8. Bei einem BMI über 25 gelten Erwachsene laut Weltgesundheitsorganisation WHO als Übergewichtig. Der Osten ist dicker als der Westen. Am dünnsten sind Berliner und Hamburger (25,3).

Mehr Training, mehr Fernsehen

Der Trend zur Fitness zeigt sich aber immerhin auch im Nordosten. Die Zahl der Heimtrainer je 100 Haushalte stieg im Land von 18,8 Geräten im Jahr 2008 auf 26,9 im Jahr 2018. Gleichzeitig stieg allerdings auch die Zahl der Fernsehgeräte. Ganze 177 kommen 2018 auf 100 Haushalte in MV. Das liegt deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 156,1 Geräten.

Rügen und der Müll

Am nachhaltigsten lebten die Menschen 2020 im Landkreis Rostock. Pro Einwohner fielen dort 177 Kilogramm Haus- und Sperrmüll an. Mit fast 100 Kilogramm mehr pro Einwohner lag dagegen der Landkreis Vorpommern-Rügen an der Spitze. Ob das nun eventuell auch mit der Verteilung des BMI und der Hometraineranzahl zusammenhängt, lässt sich der Statistik nicht entnehmen.

Europäischer Statistiktag am 20. Oktober Mit dem Tag erinnert die europäische Statistikgemeinschaft jährlich an den Wert amtlicher Statistiken für die Gesellschaft.



Seit fast 70 Jahren arbeiten die Statistikbehörden der Mitgliedstaaten der Europäischen Union mit Eurostat, dem statistischen Amt der EU, im Europäischen Statistischen System zusammen und erstellen verlässliche und vergleichbare Daten. Amtliche europäische Statistiken können in der Eurostat-Datenbank recherchiert werden.

Sicher ist aber, dass Hamburg die Statistik im Bundesländervergleich mit 255 Kilogramm Haus- und Sperrmüll pro Einwohner anführt. Mecklenburg liegt mit durchschnittlich 230 Kilogramm auf Platz 5.

Zum Heiraten nach Ludwigslust

Wer in MV heiraten will, sollte das eventuell im Landkreis Ludwigslust-Parchim tun. Laut Statistik ist dort nämlich die Scheidungsrate mit 12,4 je 10.000 Einwohner am geringsten. Die meisten Menschen im Nordosten lassen sich dagegen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte scheiden. Dort sind es 16,7 Scheidungen auf 10.000 Einwohner. Interessanter Weise ist es auch die Mecklenburgische Seenplatte, die die Menschen am längsten zusammenhält. Durchschnittlich 67 von 10.000 Einwohner sind dort 26 Jahre und mehr verheiratet.

Rostock - das Saint Tropez im Nordosten

100,26 Euro hat der Quadratmeter baureife Fläche im Jahr 2021 im Nordosten durchschnittlich gekostet. Damit liegt MV im soliden Mittelfeld auf Platz 8 der 16 Bundesländer. Spitzenreiter ist Hamburg mit 1076,93 Euro pro Quadratmeter und Schlusslicht Thüringen mit 73,95 Euro pro. Wäre Rostock ein Bundesland läge es übrigens mit 440,53 Euro pro Quadratmeter bundesweit auf Platz drei hinter Hamburg und Berlin.

Ein Euro Unterschied

Ganze 3 Euro gaben die Haushalte 2018 im Nordosten monatlich für Teppiche und elastische Bodenbeläge aus. Damit lag Mecklenburg-Vorpommern 1 Euro unter dem Bundesdurchschnitt. Einen Euro über dem Bundesdurchschnitt wiederum lag MV bei Pauschalreisen. Pro Haushalt bezahlten die Menschen monatlich 85 Euro dafür, ihre Heimatregion zu verlassen. Der ehemalige Osten investierte übrigens 97 Euro monatlich in pauschalen Urlaub, während dem ehemaligen Westen diese Reisen nur 81 Euro im Monat wert waren.

Am europäischen Tag der Statistik sieht man also: Die Dinge im Land sind erfasst, gezählt und ins korrekte Verhältnis gesetzt. Wer sich fragt wie viele Festnetztelefone es 2018 noch durchschnittlich in hundert Haushalten gab, der wird in den Statistiken des Landesamts für innere Verwaltung fündig werden. Es waren 91. Und wer zusätzlich den Vergleich mit den alten Bundesländern wissen will, der findet auch diese Zahl: 110,6. Ob das aber nun bedeutet, dass sich die Ostdeutschen nie wirklich an das Telefon daheim gewöhnen konnten, ob sie es vorziehen, persönlich miteinander zu reden oder am liebsten gar nicht. Das werden die Statistiken nicht zweifelsfrei klären können.

