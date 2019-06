Stand: 29.06.2019 12:13 Uhr

Eurofighter-Wracks zum Abtransport freigegeben

Fünf Tage nach dem Absturz von zwei Eurofightern der Bundeswehr in Mecklenburg-Vorpommern können die Wracks abtransportiert werden. Wie ein Sprecher der Luftwaffe mitteilte, hat die Flugsicherheit ihre Untersuchungen an den beiden Absturzstellen abgeschlossen. Die Ermittlungen zur Unfallursache und die Suche nach weiteren Wrackteilen liefen aber weiter. Zudem müssen die Daten der Flugschreiber ausgewertet und Zeugen gehört werden.

Bergung kann bis zu zwei Wochen dauern

Die Verantwortlichen prüfen jetzt, wie man schwere Bergetechnik an die Absturzorte bei Nossentin (Landkreises Mecklenburgische Seenplatte) bringen kann. Ein Wrack liegt in einem Wald, das andere an einem Feld. Ein Eurofighter wiegt leer elf Tonnen. Insgesamt würde die gesamte Räumung der Absturzstellen noch mindestens zwei Wochen dauern, sagte die Bürgermeisterin von Nossentiner Hütte, Birgit Kurth (parteilos), nach einer Info-Veranstaltung am Freitagabend.

Keine Gesundheitsgefahr für Anwohner

Laut Bundeswehr sind nach dem Absturz gesundheitsschädliche Substanzen vor allem durch den Qualm an den Absturzstellen freigesetzt worden. Die Anwohner könnten Obst und Gemüse aus ihren Gärten aber ohne Bedenken nutzen. Kontaminierte Fahrzeuge der Feuerwehren sollen so schnell wie möglich von Spezialfirmen gereinigt werden.

Pilotenfehler wahrscheinlich Absturz-Ursache

Die beiden Eurofighter-Maschinen waren am Montag in der Luft zusammengestoßen und abgestürzt. Ein 27-jähriger Pilot starb. Der zweite Flugzeugführer konnte sich per Fallschirm retten. Die Ermittler des Militärs halten offenbar einen Pilotenfehler für die wahrscheinliche Ursache. Wie der Spiegel berichtete, schließt der General Flugsicherheit der Bundeswehr einen technischen Defekt an den beiden abgestürzten Kampfjets aus und hat daher den Flugbetrieb für die restliche Luftwaffenflotte wieder freigegeben.

