Eurofighter-Absturz - Trauer um Bundeswehr-Piloten

Im Luftraum nordöstlich von Malchow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sind am Montag zwei Eurofighter der Bundeswehr während einer Luftkampfübung zusammengestoßen und abgestürzt. Ein Pilot kam ums Leben, der andere wurde lebend aus einer Baumkrone gerettet und in das Uniklinikum Rostock geflogen. Es handelt sich um das schwerste Unglück der Bundeswehr in Deutschland seit vielen Jahren. Um die Ursache zu klären, hat die Bundeswehr die Ermittlungen übernommen. Bundeswehrsoldaten seien bereits an der Unglücksstelle. Im Vordergrund steht nun, die Flugschreiber zu finden und zu bergen.

NDR//Aktuell extra: Eurofighter-Crash über MV NDR//Aktuell - 24.06.2019 20:15 Uhr Im Luftraum nordöstlich von Malchow sind zwei Eurofighter während einer Luftkampfübung zusammengestoßen und abgestürzt. Ein Pilot kam ums Leben.







Keine zivilen Opfer

Bei dem Unglück kurz nach 14 Uhr kollidierten die beiden Maschinen zwischen Silz und Jabel nördlich des Fleesensees in der Luft und stürzten anschließend brennend ab. Ein dritter Eurofighter-Pilot, der an der Übung beteiligt war, beobachtete den Unfall. Zivile Opfer gab es laut Luftwaffe nicht. Der Absturz der Flugzeugwracks löste Waldbrände aus, die bis zum Nachmittag wieder gelöscht werden konnten.

Trümmerteile werden geborgen

Noch sind Einsatzkräfte damit beschäftigt, Trümmerteile zu bergen. Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) forderte die Bevölkerung auf, sich von den kilometerweit verstreuten Wrackteilen fernzuhalten. Bei der Sicherung der Unfallstelle seien wegen giftigen Rauchs bereits zwei Feuerwehrleute verletzt worden.

Ursula von der Leyen dankt Einsatzkräften

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) sprach den Angehörigen des verstorbenen Piloten an der Absturzstelle ihr Beileid aus. "Heute ist der Tag der Trauer und des Schmerzes über den Verlust unseres Soldaten und Piloten", so von der Leyen, "diesen Schmerz teilen wir mit den Angehörigen". Sie dankte den Einsatzkräften der Feuerwehr, der Polizei und auch den Anwohnern, die "mit Besonnenheit auf das schreckliche Ereignis" reagierten. Sie zeigte sich "dankbar, über die sehr gute und sehr schnelle Zusammenarbeit" des Landesinnenministeriums Mecklenburg-Vorpommerns, der Polizei vor Ort, der Bundeswehr und des Inspektors der Luftwaffe. Innerhalb von Minuten hätten alle Beteiligten professionell geholfen und an einem Strang gezogen. Fragen zur Einsatzbereitschaft der Flugsicherheit wollte die Ministerin vorerst nicht beantworten.

Caffier an der Unglücksstelle

Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) zeigte sich am frühen Abend in der Nähe der Absturzstellen froh, dass keine Wohngebiete durch den Absturz getroffen wurden. Den Einsatzkräften dankte er für ihre Arbeit und lobte die schnellen Rettungsmaßnahmen. Auch die Bürgermeisterin von Nossentiner Hütte, Birgit Kurth, zeigte sich gegenüber NDR 1 Radio MV erleichtert, dass sich das Unglück über einem Feld und nicht über der Ortschaft ereignete. Lediglich vereinzelt wurden Trümmerteile gefunden. Die Gemeinde Nossentiner Hütte mit ihren knapp 700 Einwohnern habe Glück im Unglück gehabt, so Kurth.

Beide Maschinen unbewaffnet

Beide Piloten haben sich zunächst mit dem Schleudersitz aus den Maschinen retten können. Das bestätigte ein Sprecher des Luftwaffengeschwaders 73 mit Sitz in Rostock-Laage auf Anfrage von NDR 1 Radio MV. Die Eurofighter gehörten zum Taktischen Luftwaffengeschwader 73 "Steinhoff" der Bundeswehr in Laage. Gemeinsam mit zwei anderen Jagdverbänden ist es für die Sicherung des deutschen Luftraums zuständig. Die beiden Eurofighter hatten keine Munition geladen, wie eine Sprecherin des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte sagte.

