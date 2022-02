Euro Baltic auf Rügen beendet Heringsverarbeitung Stand: 17.02.2022 06:20 Uhr Der einzige industrielle Erstverarbeiter von frisch gefangenem Hering in Mecklenburg-Vorpommern stellt ab März die Verarbeitung ein. Am Standort in Sassnitz müssen Mitarbeiter gehen.

In Mecklenburg-Vorpommern wird künftig kein frisch gefangener Hering mehr im großen Stil verarbeitet. Der Fischverarbeitungsbetrieb Euro Baltic in Sassnitz auf Rügen stellt von März an die industrielle Verarbeitung ein. Als Grund nennt das Unternehmen die fast vollständige Einstellung der Heringsfischerei durch Kutter- und Küstenfischer in der deutschen Ostsee. Außerdem würde langfristig weniger Hering aus der Nordsee in Folge des Brexit kommen.

Personal wird abgebaut

Bereits im vergangenen Jahr hatte das Werk nur noch 29.000 Tonnen Hering verarbeitet und das bei höheren Betriebskosten. Ausgelegt sei die Fabrik für 50.000 Tonnen Fisch. In Sassnitz soll nun zugekaufter Hering veredelt und vermarktet werden. Dazu wird die Fabrik umstrukturiert und Personal abgebaut, heißt es von Euro Baltic. Arbeitnehmer bekommen unter anderem Jobangebote in anderen Betrieben der Unternehmensgruppe. Wie viele der knapp 120 Mitarbeiter den Standort Sassnitz verlassen werden, sei derzeit noch unklar, sagte ein Sprecher von Euro Baltic.

Weitere Informationen Beginn der Heringssaison: Fischer setzen auf Direktvermarktung Wegen der drastischen Quotenkürzung setzen die Fischer auf die Direktvermarktung. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 17.02.2022 | 07:00 Uhr