Stand: 08.03.2022 07:22 Uhr Etwas weniger Teilnehmer bei Corona-Protesten im Nordosten

Gut eine Woche vor dem Inkrafttreten der Impfpflicht für Mitarbeiter in der Gesundheitsbranche sind landesweit erneut mehrere Tausend Menschen dagegen auf die Straßen gegangen. Laut Polizei wurden am Montag bei mehr als 20 Protestaktionen rund 5.500 Teilnehmer gezählt. Das waren etwas weniger als vor einer Woche. Die größten Versammlungen gab es in Rostock und Schwerin. Weitere Proteste gab es unter anderem in Neubrandenburg, Stralsund, Greifswald, Wismar, Güstrow, Waren, Neustrelitz und Anklam. | 08.03.2022 07:22