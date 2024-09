Erzengel Michael thront wieder auf dem Schweriner Schloss Stand: 04.09.2024 12:06 Uhr Schwerin hat sein goldenes Wahrzeichen pünktlich zur Einheitsparty zurückbekommen: Der Erzengel Michael thront nun wieder auf der Schlosskuppel. Die aufwendige Restaurierung des Schutzpatrons ist damit abgeschlossen.

Der Heilige Erzengel Michael ist seit Mittwochvormittag wieder an seinen angestammten Platz auf der Kuppel des Schweriner Schlosses. Die etwa eine Tonne schwere Zinkgussfigur wurde mithilfe eines Krans auf die Schlosskuppel montiert. Seit den frühen Morgenstunden liefen die letzten Vorbereitungen dafür, kleine Transportschäden wurden beseitigt und die Zinkgussfigur für den "Flug" vorbereitet. Die Restaurierung in einer Berliner Werkstatt, die eine aufwendige Erneuerung und Neuvergoldung umfasste, ist nun abgeschlossen. Insgesamt kosteten die Arbeiten an der Schlosskuppel samt Engel 1 Millionen Euro.

Restaurierung in Berliner Werkstatt abgeschlossen

Die Restaurierung des Erzengels Michael, der seit 1857 die Hauptkuppel des Schweriner Schlosses ziert, begann vor knapp sieben Monaten in einer Berliner Metallrestaurierungswerkstatt. Dort wurde die Figur von Grund auf erneuert. Der Restaurator erklärte dem NDR bei einem Werkstattbesuch, dass die alte Farbe entfernt sowie Risse und Löcher sorgfältig gekittet werden mussten. Mitte Juli startete der Kunstschmied Bernd Helmich mit der Vergoldung der Figur, die eine doppelte Goldschicht erhielt. Nun, pünktlich zur Einheitsparty, hat der Erzengel Michael seinen angestammten Platz auf der Schlosskuppel wieder eingenommen und erstrahlt in neuem Glanz.

