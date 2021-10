Erstsemester starten mit 3G-Regel ins Studium Stand: 04.10.2021 16:32 Uhr Für die Studienanfänger in Rostock und Greifswald beginnt das erste Semester. Für alle Veranstaltungen gilt ausnahmslos die 3G-Regel. Wie der Semesterstart organisiert ist, war Thema bei NDR MV Live.

In Greifswald starten die Erstsemester heute in die traditionelle "Ersti-Woche". Das läuft an der Universität Greifswald auch in diesem Jahr wieder etwas anders: Die rund 1.600 Studienanfänger der einzelnen Fachschaften werden über den ganzen Tag gestaffelt in der Mensa am Berthold-Beitz-Platz begrüßt. Neben zahlreichen Veranstaltungen der Fachschaften finden auch wieder Partys in den Studentenclubs statt - allerdings nur mit begrenzter Kapazität. "Gerade die Erstsemester sind voller Vorfreude und können sich nach der schwierigen Schulzeit jetzt auf ihr Studium freuen", sagte Hennis Herbst, der Vorsitzende des Allgemeinen Studierendenausschusses Greifswald, bei NDR MV Live. "Insgesamt ist die Stimmung positiv."

Kostenlose Schnelltests für Studienanfänger

Für alle Veranstaltungen gilt sowohl in Rostock als auch in Greifswald ausnahmslos die 3G-Regel. Laut Herbst sind rund 90 Prozent der Greifswalder Studierenden bereits gegen das Coronavirus geimpft. Für den sicheren Start stehen den Studienanfängern kostenlose Schnelltests zur Verfügung. Herbst rät allen Erstsemestern, trotz der Auflagen aufgeschlossen zu sein und alle Veranstaltungen in der Woche mitzunehmen. Denn dort lerne man die Kommilitonen kennen und lege den Grundstein für ein erfolgreiches Studium.

Uni Rostock bereits gestartet

An der Universität Rostock hatte das Wintersemester bereits am Freitag begonnen. Hier soll trotz Corona möglichst vielen Studierenden eine Teilnahme an Präsenzveranstaltungen ermöglicht werden. Zusammen mit dem Gesundheitsamt hat die Universität Konzepte für alle Räume und Hörsäle erarbeitet. Demnach sitzen Studierende, die nicht geimpft oder genesen sind, in einem separaten Bereich im Hörsaal. "Es geht nicht darum, Menschen auszugrenzen, sondern darum, Menschen zu schützen", sagte Ruven Kronberg vom Allgemeinen Studierendenausschuss der Uni Rostock bei NDR MV Live. Laut Rostocks Rektor Prof. Dr. Wolfgang Schareck waren die vergangenen Semester eine "erhebliche psychische Belastung". Fast 13.000 Studierende gibt es derzeit an der Universität Rostock.

