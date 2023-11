Erstochener in Neubrandenburg: Verdächtiger festgenommen Stand: 13.11.2023 12:00 Uhr Im Tötungsfall eines 21-Jährigen in Neubrandenburg hat die Polizei einen möglichen Verdächtigen festgenommen. Das Motiv ist aber weiter unklar.

Nach dem gewaltsamen Tod eines 21-Jährigen in Neubrandenburg Anfang Oktober hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 19-jährige Mann sei schon längere Zeit im Visier der Ermittler gewesen und habe sich am Montag widerstandslos festnehmen lassen, so eine Polizeisprecherin. Die Ermittlungen zum Motiv würden weiter gehen.

Intensive Reanimationsmaßnahmen halfen nicht

Der 21-Jährige war am Abend des 6. Oktober mit lebensgefährlichen Stichverletzungen auf einem Bürgersteig im Stadtteil Ihlenfelder Vorstadt gefunden worden. Trotz intensiver Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann, der laut Polizei aus der Region stammt, kurze Zeit später im Krankenhaus.

