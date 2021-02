Erstmals nigerianische Coronavirus-Mutation in MV entdeckt Stand: 12.02.2021 14:47 Uhr Rostocker Mediziner haben erstmals die nigerianische Coronavirus-Mutation B1.1.238 in Mecklenburg-Vorpommern nachgewiesen. Der Abstrich stammt aus dem Corona-Testzentrum der Universitätsmedizin.

An der Unimedizin Rostock ist die nigerianische Corona-Mutation nachgewiesen worden. Es ist der erste Nachweis der Coronavirus-Variante B1.1.238 in Mecklenburg-Vorpommern, wie die Unimedizin am Freitag mitteilte. Die Mutation sei am Donnerstag in einer positiven Abstrich-Probe erkannt worden. Der Abstrich stamme aus dem Corona-Testzentrum der Universitätsmedizin Rostock.

Zweimal die britische Mutation entdeckt

"Seit dem 31. Januar haben wir 76 positive SARS-CoV-2-Proben auf Mutationen des Coronavirus untersucht", sagte der Mikrobiologe Dr. Thomas Köller. Dabei wurden neben drei aus dem Ursprungstyp entstandenen Varianten zweimal die britische Variante und nun erstmals auch die nigerianische Mutante entdeckt. Besonders überraschend sei das nicht, so Köller weiter, "denn Viren verändern sich beständig". Ziel der Mediziner ist es, solche Veränderungen zu entdecken, weil sie mutmaßlich ansteckender oder aggressiver sind.

Weitere Informationen Corona: Mutation in weiten Teilen von MV nachgewiesen In Mecklenburg-Vorpommern gibt es Nachweise der britischen Corona-Mutation. Ein weiterer Fall aus Schwerin wurde Sonnabend bekannt. mehr

Fünf Mutationen können erkannt werden

Am Institut für medizinische Mikrobiologie, Virologie und Hygiene in Rostock können insgesamt fünf Varianten erkannt werden: die britische, die südafrikanische, die brasilianische, die nigerianische und die dänische Mutation. Die Testreihen auf Mutationen waren im Januar eingerichtet worden. Alle positiven Corona-Tests werden dort überprüft. Die täglich bis zu 1.000 Proben stammen aus dem Corona-Testzentrum sowie den verschiedenen Kliniken der Unimedizin, medizinischen Versorgungszentren und weiteren auswärtigen Einrichtungen.

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: Weniger Infizierte in Hamburgs Pflegeheimen Die Zahl der Infizierten in Hamburger Pflegeheimen hat sich im vergangenen Monat halbiert. Mehr Corona-News im Live-Ticker. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 12.02.2021 | 15:00 Uhr