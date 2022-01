Erstmals Corona in JVA Bützow ausgebrochen Stand: 12.01.2022 15:21 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern sind derzeit 1.000 Straftäter im Gefängnis, 1.300 Plätze gibt es. Fast zwei Jahre haben es die Haftanstalten im Land geschafft, Corona draußen zu halten. Doch jetzt gibt es die ersten Fälle, sowohl bei Gefangenen als auch bei Angestellten.

In den vergangenen fünf Tagen sind 21 Inhaftierte der JVA Bützow positiv auf die Corona-Virusvariante Omikron getestet worden. Die meisten Betroffenen waren geimpft, teils auch geboostert, sie wiesen kaum Symptome auf. Alle Infizierten sind in Quarantänebereichen. Weitere PCR-Tests stehen noch aus.

Verstärkte Schutzvorkehrungen in anderen Anstalten in MV

Bützow rechnet in Kürze mit der Rückkehr in den Normalbetrieb. In den drei anderen Anstalten sind bisher keine positiven Corona-Tests gemeldet worden, so ein Sprecher. In allen Anstalten sind die Schutzvorkehrungen noch einmal verschärft worden. Besuche finden nur hinter Trennscheiben statt. Bei Kontakt zu Gefangenen gilt grundsätzlich FFP2-Maskenpflicht. Von den 800 Justizvollzugsbediensteten sind derzeit 13 wegen positiver Corona-Tests in häuslicher Quarantäne.

