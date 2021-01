Stand: 01.01.2021 10:58 Uhr Erstes Baby des neuen Jahres in MV heißt Theon Klaus

Theon Klaus Nitsch ist das erste Baby, das 2021 in Mecklenburg-Vorpommern zur Welt gekommen ist. Der Junge erblickte am Neujahrstag um 0.02 Uhr in den Schweriner Helios Kliniken das Licht der Welt. Wenige Stunden nach der ambulanten Geburt war er mit seiner Mutter Anika Nitsch bereits wieder zu Hause. Anika Nitsch hatte sich auch aufgrund der Corona-Situation dafür entschieden, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Theon Klaus war bei der Geburt 3345 Gramm schwer und 52 Zentimeter groß. | 01.01.2021 10:51