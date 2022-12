Erster Flüssiggas-Tanker vor Lubmin eingetroffen Stand: 21.12.2022 05:01 Uhr In der Nacht zum Mittwoch ist ein erster Tanker mit Flüssiggas für das LNG-Terminal in Lubmin im Seegebiet vor Rügen eingetroffen. Es gibt jedoch noch keine Genehmigung für die Deutsche ReGas, das Flüssiggas anzulanden.

Der Tanker "Seapeak Hispania" hat 140.000 Kubikmeter ägyptisches Flüssiggas an Bord. Mit einem Tiefgang von mehr als elf Metern soll das 280 Meter lange Schiff als eine Art Zwischenlager dauerhaft zwischen Rügen und Usedom positioniert werden. Von dort sollen drei kleinere Shuttleschiffe das Flüssiggas durch den flachen Greifswalder Bodden nach Lubmin zur "Neptune" bringen, einem schwimmenden LNG-Terminal, das dort seit dem vergangenen Freitag betriebsbereit im Hafen liegt.

Genehmigung für Probebetrieb in diesem Jahr erhofft

Sobald der Antrag auf Probebetrieb der Deutschen ReGas genehmigt ist, kann nach Angaben des Umweltministeriums Mecklenburg-Vorpommerns für vier Stunden pro Tag das Flüssiggas wieder in "normales" Erdgas umgewandelt und in das europäische Erdgasnetz eingespeist werden. Die Deutsche ReGas hofft auf einen Start für den Probebetrieb noch in diesem Jahr, wie es von Umweltminister Till Backhaus (SPD) am Montag in Aussicht gestellt wurde.

Start am 1. Dezember verpasst

Ursprünglich wollte das Unternehmen bereits am 1. Dezember damit beginnen, importiertes Erdgas ins europäische Gasnetz einzuspeisen. Das LNG-Terminal in Lubmin ist eines von vier Terminals, über die künftig die Gas-Versorgung Deutschlands abgesichert werden soll.

