Stand: 21.02.2023 19:10 Uhr Erste Weißstörche nach MV zurückgekehrt

Die ersten Weißstörche sind nach Mecklenburg-Vorpommern zurückgekehrt. Nach Angaben von Stefan Kroll von der Landesarbeitsgemeinschaft zum Schutz der Weißstörche ist der erste Storch sogar schon am 20. Januar in Belitz bei Teterow (Kreis Rostock) gesichtet worden. Es handle sich bei den ersten Rückkehrern um sogenannte Westzieher, die vor allem in Spanien überwintern und deshalb kürzere Wege haben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 21.02.2023 | 12:00 Uhr