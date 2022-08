Erste Schulen in MV gehen in Distanzunterricht Stand: 18.08.2022 06:54 Uhr Bereits in der ersten Schulwoche nach den Sommerferien müssen die ersten Schüler in den Distanzunterricht. Coronabedingt und wegen möglicherweise anderer Krankmeldungen fallen so viele Lehrer aus, dass an 16 Schulen nur noch eingeschränkter Unterricht möglich ist.

In 14 Schulen fehlen laut Bildungsministerium so viele Lehrer, dass der Unterricht vor Ort nicht im vollen Umfang abgesichert werden kann. Nur noch die Klassen 1 bis 6 werden an diesen Schulen unterrichtet, die Größeren ab Klasse 7 erhalten Wechselunterricht.

Zwei Schulen ohne Präsenzunterricht

Das heißt, ein Teil der Schüler lernt in der Schule, der andere Teil zu Hause. Regelmäßig wird gewechselt. In zwei weiteren Schulen ist nach Angaben des Bildungsministeriums derzeit gar kein Präsenzunterricht für die Schüler ab Klasse 7 möglich - abgesehen von den Abschlussklassen. Die Schüler werden aus der Ferne zu Hause unterrichtet.

