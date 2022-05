Erste Runde im Rennen um sechs Rathaus-Chefsessel entschieden Stand: 08.05.2022 18:12 Uhr In sechs Städten Mecklenburg-Vorpommerns haben heute Bürgermeisterwahlen stattgefunden. In Malchin stand das Ergebnis als erstes fest.

In Malchin (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) ist Axel Müller (CDU) erneut zum Bürgermeister gewählt worden. Bei der Wahl am Sonntag bekam er 93,3 Prozent der Stimmen. An der Abstimmung nahmen 22,9 Prozent der 6.300 Wahlberechtigten Teil. Einen Gegenkandidaten hatte Müller nicht. Der frühere Umweltamtsleiter des Landkreises leitet die Geschicke der Stadt seit 2015. Vor sieben Jahren hatte er sich überraschend gegen vier Konkurrenten durchgesetzt.

Entscheidungen in Hagenow und Neustadt-Glewe erwartet

Auch in Hagenow und Neustadt-Glewe war am Abend mit einer Entscheidung zu rechnen, da in beiden Städten im Kreis Ludwigslust-Parchim nur jeweils zwei Bewerber gegeneinander angetreten sind. In Stralsund, Bergen auf Rügen und Wolgast (Kreis Vorpommern-Greifswald), wo jeweils mehr als zwei Kandidatinnen und Kandidaten ihren Hut in den Ring geworfen haben, gibt es am 22. Mai Stichwahlen, falls kein Kandidat es schafft, im ersten Anlauf mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen auf sich zu vereinigen.

Stralsunds OB will dritte Amtszeit

In Stralsund wollte Bürgermeister Alexander Badrow (CDU) seinen Posten gegen Melanie Rocksien-Riad (parteilos), Marc Quintana Schmidt (Linke) verteidigen. Badrow ist seit 14 Jahren Stadtoberhaupt und wurde im Wahlkampf auch von der FDP und der Wählergemeinschaft "Bürger für Stralsund" unterstützt. SPD und Grüne wiederum machten für die Unternehmerin Rocksien-Riad Wahlwerbung. In Neustadt-Glewe standen Amtsinhaberin Doreen Radelow (SPD) und Steffen Klieme (CDU) zur Wahl. In Hagenow forderte Jana Horn (CDU) Amtsinhaber Thomas Möller heraus.

Viele Kandidatinnen und Kandidaten in Bergen und Wolgast

Bergens Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos) sah sich fünf Herausforderungen gegenüber: Nico Gruber (parteilos), Raik Knüppel (parteilos), Bianca Pahnke (FDP), Mirko Plötz (CDU) und Kevin Zenker (Linke). In Wolgast wollten eine Frau und vier Männer dem amtierenden Bürgermeister Stefan Weigler (CDU) den Posten streitig machen: Kathrin Potratz-Scheiba (parteilos), Karsten Lange (AfD), Marco Baum (parteilos), Sven Reinke (parteilos) und Martin Schröter (parteilos).

