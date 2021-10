Erste Geflügelpest-Fälle in MV in diesem Herbst bestätigt Stand: 21.10.2021 14:36 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern gibt es erstmals in diesem Herbst Vogelgrippe-Fälle. Der Virustyp H5N1 wurde bei einem Storch und einer Gans im Tierpark Greifswald sowie einem Seeadler auf der Insel Koos nachgewiesen.

Im Tierpark Greifswald waren drei verendete Störche und zwei Gänse entdeckt worden, bei denen der Verdacht auf Geflügelpest bestand. Ein Storch sei im Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei in Rostock virologisch untersucht worden, wie das Landwirtschaftsministerium am Donnerstag mitteilte. Dabei sei das aviäre Influenza Virus H5N1 nachgewiesen worden. Die Vögel im Tierpark sollen nun in regelmäßigen Abständen getestet werden. Die Bestände werden zunächst nicht getötet.

Loeffler-Institut: H5N1 bestätigt

Im Nationalen Referenzlabor für Geflügelpest am Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) auf der Insel Riems wurde dies bestätigt und der H5N1-Erreger zudem auch bei einer Zwerggans festgestellt. Der Tierpark Greifswald war bereits im Frühjahr 2017 von der Tierseuche betroffen. Zudem wies das FLI das Virus bei einem verendeten Seeadler nach, der auf der Insel Koos gefunden worden war.

Backhaus appelliert an Geflügelhalter in MV

Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) appellierte an die Geflügelhalter im Land, besonders achtsam zu sein und die Biosicherheitsmaßnahmen genau einzuhalten. Hierzu gehöre, das zuständige Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt über unklare Krankheits- und Todesfälle bei Geflügel zu informieren und die Tiere schnellstmöglich auf Geflügelpest untersuchen zu lassen. "Des Weiteren darf Wildvögeln kein Zugang zu Futter, Einstreu und Gegenständen gewährt und Tiere dürfen nicht mit Oberflächenwasser getränkt werden, zu dem wildlebende Vögel Zugang haben", so Backhaus. Es müsse verhindert werden, dass das Virus in die Nutztierbestände eingetragen wird. "Das Weihnachtsgeschäft steht vor der Tür und ich rate daher den Geflügelhaltern, Bestände, die zur Schlachtung anstehen, schon jetzt zu schlachten."

Bisher ein bestätigter Fall in Schleswig-Holstein

Einen ersten bestätigten Fall in diesem Herbst hatte es bereits im Nachbarland Schleswig-Holstein gegeben. Die Seuche grassiert in der Regel vor allem im Winterhalbjahr. Der Vogelzug spielt dabei eine Rolle. Vor einem Jahr waren der Geflügelpest 350.000 Tiere in Mecklenburg-Vorpommern zum Opfer gefallen.

