Stand: 25.09.2020 05:19 Uhr - NDR 1 Radio MV

Erste Friday-for-Future-Demos seit Corona-Ausbruch

Zum ersten Mal seit März ruft die "Fridays for Future"-Bewegung zu einem bundesweiten Klimastreik auf. Auch in Mecklenburg-Vorpommern wollen junge Menschen heute unter dem Motto "Kein Grad weiter" auf die Straße gehen, womit sie sich auf die Erderwärmung beziehen. Demonstrationen sind in Rostock, Schwerin, Wismar, Güstrow, Neubrandenburg, Ludwigslust und Greifswald angemeldet. In der Landeshauptstadt wird mit 300 bis 500 Teilnehmern gerechnet, in Rostock mit rund 300.

VIDEO: Neustart bei "Fridays for Future" (2 Min)

Begrenzung der globalen Erwärmung gefordert

Die Demonstranten fordern die Einhaltung des Pariser Klima-Abkommens und die Begrenzung der globalen Erwärmung auf maximal 1,5 Grad. Die Klimastreik-Aktionen finden nicht alle gleichzeitig statt. Während die zumeist jugendlichen Demonstranten in Ludwigslust bereits morgens beginnen wollen, geht es in Wismar erst am Nachmittag los. Die Organisatoren haben die Teilnehmer aufgerufen, den vorgeschriebenen Mindestabstand einzuhalten und eine Mund-Nasen-Bedeckung bei der Demonstration zu tragen.

