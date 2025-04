Erste Drillingsgeburt des Jahres im Klinikum Neubrandenburg Stand: 17.04.2025 14:52 Uhr Die ersten Drillinge des Jahres sind im März im Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum Neubrandenburg zur Welt gekommen. Seit Gründonnerstag sind sie zu Hause in Burg Stargard bei den Eltern.

Drei Wochen mussten Thore, Mats und Lasse auf der Frühchenstation des Klinikums verbringen. Sie waren in der 34. Schwangerschaftswoche mit einem Gewicht von 2.200 Gramm zur Welt gekommen.

Eltern hatten sich zunächst auf drittes Kind gefreut

Als sich die Eltern für ein drittes Kind entschieden, ahnten sie nichts von dem dreifachen Glück. Zumal es in ihren Familien bisher keine Zwillings- und Drillingsgeburten gab. Dass ihre zweite Tochter erst ein Jahr alt ist, sieht Mutter Christine Müller eher als Vorteil. Sie wisse, was auf die Familie zukomme. Die Einjährige schlafe in ihrem Kinderbett ohnehin noch im elterlichen Schlafzimmer. Jetzt werde auf der anderen Seite des Ehebetts noch ein weiteres Kinderbett für Thore, Mats und Lasse angedockt.

