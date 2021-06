Stand: 29.06.2021 11:07 Uhr Erntebeginn - Bauernverband mahnt zu Vorsicht auf Straßen

Der Landesbauernverband wirbt kurz vor Beginn der Getreideernte in Mecklenburg-Vorpommern bei Autofahrern um Geduld und Verständnis. In den kommenden

Tagen seien vermehrt Mähdrescher und andere schwere Landmaschinen auf den Straßen unterwegs. "Wer in den Urlaub fährt und plötzlich hinter einem Hänger voller Getreide hertuckern muss, entwickelt natürlich Frust", erklärte Verbandsvizepräsidentin Heike Müller ein. Doch müssten die Bauern jede trockene Stunde nutzen, um Gerste, Weizen, Roggen oder Raps zu ernten. Mit großflächigen Aufklebern an Erntefahrzeugen und Postkarten will der Verband für Verständnis werben. Der Verband wies darauf hin, dass Landmaschinen auch am Wochenende und in den späten Abendstunden unterwegs seien. | 29.06.2021 11:06